Γιατί παρουσιάζουν «έκρηξη» οι αγχώδεις διαταραχές και η κατάθλιψη στην Κρήτη

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η συνεχής συνδεσιμότητα έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε.
Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια ανησυχητική αύξηση στα ποσοστά των ανθρώπων που πάσχουν από αγχώδεις διαταραχές και κατάθλιψη.
Αυτή η «έκρηξη» δεν είναι τυχαία, ούτε η ευρεία κατανάλωση αγχολυτικών και αντικαταθλιπτικών. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης αλληλεπίδρασης κοινωνικών, οικονομικών, τεχνολογικών και βιολογικών παραγόντων, που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ζωή μας.
«Ζούμε σε έναν κόσμο που κινείται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Η πίεση για επιτυχία είναι τεράστια, τόσο στον επαγγελματικό, όσο και στον προσωπικό τομέα. Η αγορά εργασίας είναι όλο και πιο ανταγωνιστική, με ασταθείς συνθήκες και την ανάγκη για συνεχή εξέλιξη. Παράλληλα, η αναζήτηση για την «τέλεια» ζωή -η οποία συχνά προβάλλεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- δημιουργεί ένα αίσθημα ανεπάρκειας και απογοήτευσης», λένε οι ειδικοί.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η συνεχής συνδεσιμότητα έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε. Ενώ προσφέρουν πολλά οφέλη, μπορούν επίσης να γίνουν πηγή άγχους. Η διαρκής σύγκριση της ζωής μας με την επιμελημένη, συχνά εξιδανικευμένη, ζωή των άλλων, μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αυτοεκτίμηση και κοινωνική απομόνωση. Επιπλέον, ο καταιγισμός πληροφοριών και η ανάγκη να είμαστε “on-line” όλη την ώρα, αυξάνει τα επίπεδα στρες και δυσκολεύει τη χαλάρωση.
Η οικονομική κρίση και η αβεβαιότητα για το μέλλον αποτελούν σοβαρό στρεσογόνο παράγοντα. Η δυσκολία στην εύρεση εργασίας, οι χαμηλοί μισθοί, και το αυξανόμενο κόστος ζωής, δημιουργούν ένα μόνιμο άγχος για την επιβίωση. Αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε συναισθήματα απελπισίας, τα οποία αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την εμφάνιση κατάθλιψης.
Η έλλειψη σωματικής άσκησης, η κακή διατροφή και ο ανεπαρκής ύπνος έχουν γίνει κανόνας για πολλούς ανθρώπους στη σύγχρονη εποχή. Αυτές οι συνήθειες επηρεάζουν αρνητικά τη σωματική και ψυχική μας υγεία. Η έλλειψη ύπνου, για παράδειγμα, μπορεί να απορυθμίσει τους νευροδιαβιβαστές που σχετίζονται με τη διάθεση, ενώ η καθιστική ζωή στερεί από τον οργανισμό τα οφέλη της άσκησης στην ψυχική ευεξία.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε και έναν θετικό παράγοντα. Η μείωση του στίγματος γύρω από την ψυχική υγεία έχει επιτρέψει σε περισσότερους ανθρώπους να μιλήσουν ανοιχτά για τα προβλήματά τους και να αναζητήσουν βοήθεια.
Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος της «έκρηξης» μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι πλέον καταγράφονται και αναγνωρίζονται περισσότερες περιπτώσεις, ενώ στο παρελθόν έμεναν κρυφές.
Τα περιστατικά που βλέπουν οι γιατροί
Κατάθλιψη, άγχος, αϋπνίες, ταχυκαρδία, συχνές κρίσεις πανικού. Ένα σημαντικό ποσοστό του γενικού πληθυσμού απευθύνεται στους ειδικούς, για να αντιμετωπίσει αγχώδεις διαταραχές και πολλοί απ’ αυτούς φεύγουν με μια συνταγή για αντικαταθλιπτικά ή αγχολυτικά στην τσέπη.
Το γεγονός ότι πλέον ο κόσμος ζητάει βοήθεια είναι σίγουρα θετικό. Το αρνητικό είναι ότι οι γιατροί συνταγογραφούν αγχολυτικά, τα οποία για παράδειγμα στην Αμερική έχουν απαγορευθεί γιατί προκαλούν εξάρτηση, στην Ελλάδα όμως κυκλοφορούν κανονικά, λένε οι ειδικοί, εξηγώντας ότι τα αντικαταθλιπτικά δεν προκαλούν εξάρτηση και μπορούν να αντικαταστήσουν τα αγχολυτικά, για περιπτώσεις αγχωδών διαταραχών, σε μικρότερη δοσολογία.
Συχνά δεν τους χορηγούνται τα σωστά φάρμακα
«Το πρόβλημα είναι ότι πολύς κόσμος δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, η συνταγογράφηση γίνεται από γενικούς γιατρούς και συχνά τους χορηγούνται φάρμακα που δεν είναι κατάλληλα για την περίπτωσή τους» επεσήμανε ο διευθυντής Ψυχιατρικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Βασίλης Κούδας.
Ο κ. Βασίλης Κούδας
Ο ίδιος τόνισε ότι το άγχος και η κατάθλιψη ταλαιπωρούν ανθρώπους όλων των ηλικιών, στις πόλεις και στην ενδοχώρα και υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό η διάγνωση και η χορήγηση της αγωγής, να δίνεται από τους ειδικούς.
Όσον αφορά στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα σκευάσματα για την αντιμετώπιση του στρες, της αυπνίας κ.λπ. έκαναν θραύση το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τις πωλήσεις τους να ξεπερνούν τα 21 εκατ. ευρώ (+ 21,6%), φτάνοντας τα 2,4 εκατ. τεμάχια.
Ο κ. Χαράλαμπος Κετσιμπάσης
«Από την περίοδο της πανδημίας και μετά η ζήτηση των φαρμάκων για το άγχος, την κατάθλιψη, τις ψυχώσεις, έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο», είπε στην «Π» ο Χαράλαμπος Κετσιμπάσης, πρόεδρος του ΣΥΦΑΚ, επισημαίνοντας ότι «είναι μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί αμείωτη και το επόμενο διάστημα».
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ