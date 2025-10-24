Καιρός: Καλοκαιρινό σκηνικό στην Κρήτη – Πάνω από τους 25°C η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο

Η ΕΜΥ προβλέπει ηλιοφάνεια και ζέστη για την εποχή, με τοπικούς ανέμους έως 6 μποφόρ. Σχεδόν αίθριος καιρός αναμένεται στην Κρήτη και στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με παροδικές νεφώσεις και θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με τις προγνώσεις της ΕΜΥ. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου και τοπικά έως 26°C στο νησί. Οι επόμενες ημέρες έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου θα κυλήσουν με αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αν και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τους 25°C και τοπικά να αγγίζουν τους 30°C, κυρίως σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. 🔹 Κυριακή 26 Οκτωβρίου Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά, όπου είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3–6 μποφόρ, ενώ στα νότια δυτικοί έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26–27°C στην Κρήτη και 25–26°C στα κεντρικά και νότια. 🔹 Δευτέρα 27 Οκτωβρίου Αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, Μακεδονία και Θράκη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις και περιορισμένες τοπικές βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα στραφούν από νότιους σε βορειοδυτικούς 4–6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο. 🔹 Τρίτη 28 Οκτωβρίου – Εθνική Εορτή Νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται το πρωί στην ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ στα δυτικά τα φαινόμενα θα περιοριστούν από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στα βόρεια ορεινά, με ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3–5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, ωστόσο θα παραμείνει σε ήπια επίπεδα για την εποχή. 🔹 Τετάρτη 29 Οκτωβρίου Παροδικά αυξημένες νεφώσεις σε Σποράδες και Εύβοια με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3–5 μποφόρ, τοπικά έως 6 στο Αιγαίο και 5 στο Ιόνιο, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, διατηρώντας ωστόσο ήπιο φθινοπωρινό σκηνικό.