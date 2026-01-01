Καιρός: Πρωτοχρονιά με «τσουχτερό» κρύο και παγετό – Πού αναμένονται χιονοπτώσεις

Χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, ισχυρός παγετός στα βόρεια – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή και τι δείχνουν τα στοιχεία για τις επόμενες ημέρες

Χαμηλές θερμοκρασίες και εκτεταμένος παγετός αναμένονται σε όλη τη χώρα την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026.

Το ψύχος θα είναι εντονότερο στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου ο παγετός θα είναι κατά τόπους ισχυρός, ιδιαίτερα τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Γενική εικόνα του καιρού

Στα δυτικά και βόρεια προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική Χαλκιδική. Σε αυτές τις περιοχές ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα (περίπου 300-350 μέτρα), πριν από τη γρήγορη βελτίωση του καιρού.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές και χιονόνερο στα βόρεια, καθώς και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν, με εξαίρεση την Κρήτη όπου θα συνεχιστούν έως το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγη έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, με εξασθένηση το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 5-6°C, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7-10°C και στην υπόλοιπη χώρα τους 11-13°C, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει έως και τους 14°C.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις με παροδικά φαινόμενα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική Χαλκιδική, όπου αναμένονται χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι αίθριος. Θερμοκρασία από -5 έως 6°C, ενώ στη δυτική Μακεδονία από -10 έως 4°C.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια. Θερμοκρασίες από 3 έως 12°C, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου από -7 έως 4°C.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις το πρωί, τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Βαθμιαία βελτίωση και εξασθένηση των ανέμων. Θερμοκρασίες από -2 έως 10°C.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν στις Κυκλάδες το μεσημέρι, αλλά στην Κρήτη θα επιμείνουν έως το βράδυ. Θερμοκρασίες από 4 έως 14°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ή χιονόνερο στα βόρεια. Θερμοκρασία από 0 έως 14°C.

Αττική: Νεφώσεις τις πρώτες ώρες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις σε περιοχές άνω των 350-400 μέτρων. Στη συνέχεια γενικά αίθριος καιρός. Θερμοκρασία από 2 έως 9°C.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός με ανέμους βόρειους-βορειοδυτικούς 5-6 μποφόρ και θερμοκρασία από -3 έως 6°C.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026: Αρχικά αίθριος καιρός, με νεφώσεις στα δυτικά από το μεσημέρι και τοπικές βροχές στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα, ενώ θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέβει ελαφρώς, ωστόσο παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.

Σάββατο 3 Ιανουαρίου: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, τη Θράκη και την ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Κυριακή 4 Ιανουαρίου: Αραιές νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη. Οι άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου: Νεφώσεις με βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στα βορειοδυτικά δεν αποκλείονται σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4-7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά.