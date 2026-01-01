Πρωτοχρονιά: Η Ελλάδα υποδέχτηκε το 2026 με φαντασμαγορικό τρόπο

Με πολλές εκδηλώσεις και πυροτεχνήματα έγινε η υποδοχή του νέου έτους σε πολλά μέρη της Αθήνας – Εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον κόσμο.

Με φαντασμαγορικό τρόπο έγινε η υποδοχή του νέου έτους σε πολλές περιοχές της χώρες. Ειδικές εκδηλώσεις και χιλιάδες πυροτεχνήματα έκαναν τη νύχτα μέτρα στο πλαίσιο των καθιερωμένων εορτασμών.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η πλατεία Συντάγματος έγινε το επίκεντρο του εορτασμού της Αθήνας για την υποδοχή του νέου έτους. Πλήθος κόσμου αψήφησε το κρύο και μαζεύτηκε από νωρίς για να απολαύσει το μουσικό θέαμα που ετοίμασαν ο Κώστας Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη. Την εκδήλωση είχε ανοίξει μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων.

Όταν έφτασε η ώρα για την αλλαγή του χρόνου, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέβηκε στη σκηνή της πλατείας, ευχήθηκε για τη νέα χρονιά, μίλησε για «την Αθήνα που ενώνει» και μαζί με τους καλλιτέχνες έκανε την αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του 2026.

Στις 12 ακριβώς πυροτεχνήματα τινάχθηκαν και φώτισαν τον αττικό ουρανό, αλλά όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος ήταν στην πλειοψηφία τους αθόρυβα, ώστε να μην ταραχθούν οι τετράποδοι «κάτοικοι» της πρωτεύουσας. Ταυτόχρονα, στον ουρανό εκατοντάδες drones δημιούργησαν ένα σόου με φωτεινά σχέδια, ενώ στο τέλος σχημάτισαν και το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου, καθώς πάνω στη σκηνή τραγούδησαν και δύο δικά του τραγούδια ως έναν μικρό φόρο τιμής.

Το πάρτι με τον Μαραβέγια και τη Μόρφη συνεχίστηκε και μετά τις 12. Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου.

Λαμπερό σόου και στη Θεσσαλονίκη

Με ένα εντυπωσιακό laser show, με αμέτρητα πυροτεχνήματα και υπό τους ήχους παγκοσμίου φήμης djs, η Θεσσαλονίκη αποχαιρέτησε το 2025 και υποδέχτηκε το 2026 με φόντο τον εμβληματικό Λευκό Πύργο, που και φέτος αποτέλεσε σημείο συνάντησης για χιλιάδες Θεσσαλονικείς και επισκέπτες.

Από νωρίς το βράδυ της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς, το παραλιακό μέτωπο «πλημμύρισε» από κόσμο, που αψηφώντας το τσουχτερό κρύο, απαθανάτισαν τις μοναδικές εικόνες που δημιούργησε το πολυθέαμα φωτός και λέιζερ με τα κινητά τηλέφωνα και τις φωτογραφικές μηχανές.

Ο Λευκός Πύργος «λούστηκε» στα πρώτα λεπτά του 2026 από εντυπωσιακούς φωτισμούς, χαρίζοντας εικόνες που άρχισαν ήδη να ταξιδεύουν στον ψηφιακό κόσμο των social media. Ο δήμος Θεσσαλονίκης σχεδίαζε εδώ και καιρό τη δράση «New Year’s Eve Thessaloniki/welcome 2026!», επιθυμώντας οι θεατές να χορεύουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες στους ρυθμούς της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής.

«Η Θεσσαλονίκη είναι η πιο όμορφη πόλη της χώρας και της ταιριάζει να κοιτάει μόνο ψηλά. Από εδώ στέλνουμε το χαμόγελο της αισιοδοξίας. Μια πόλη που σήμερα γιορτάζει και στέλνουμε το μήνυμα: να είμαστε πιο δυνατοί και την καινούργια χρονιά κανένας να μην αισθάνεται μόνος. Σε αυτή την πόλη πάντα υπάρχει κάποιος που σκέφτεται τον άλλον» είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στην αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του χρόνου.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκαν δύο ονόματα παγκόσμιας εμβέλειας, οι Fideles και οι Gheist, με εμφανίσεις στα πιο εμβληματικά φεστιβάλ και σημεία του κόσμου -από τις Πυραμίδες της Γκίζας μέχρι την πύλη του Βραδεμβούργου, με εκατομμύρια πωλήσεις και streams. Επίσης, την εκδήλωση πλαισίωσαν μερικοί από τους σημαντικότερους DJs και παραγωγούς με διεθνή καριέρα και παρουσία, όπως οι Ison, Momery, Kiki Botonaki & Dest που «ένωσαν» διαφορετικά ακροατήρια γύρω από έναν κοινό παρονομαστή: τη δύναμη της μουσικής και της εικόνας.

Φανταστικές εικόνες από όλο τον κόσμο

To Σίδνεϊ της Αυστραλίας γιόρτασε την έλευση του 2026 με ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων, που πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένη αστυνομική παρουσία, εβδομάδες αφότου ένοπλοι σκότωσαν 15 ανθρώπους σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην πόλη.

Οι ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς στο Σίδνεϊ είναι παγκοσμίως γνωστές για τα θεαματικά πυροτεχνήματά τους, με 40.000 πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό σε μήκος επτά χιλιομέτρων πάνω από κτίρια και σκάφη στο λιμάνι του, μεταξύ άλλων στα διάσημα αξιοθέατα της Γέφυρας του Λιμανιού και της Όπερας του Σίδνεϊ.

Οι διοργανωτές τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της επίθεσης στις 11.00 το βράδυ τοπική ώρα (14.00 ώρα Ελλάδας), με τη Γέφυρα του λιμένα του Σίδνεϊ να έχει φωτιστεί με λευκό χρώμα και μια μενορά (επτάφωτος λυχνία), σύμβολο του Ιουδαϊσμού, να προβάλλεται στους πυλώνες της.

Η Νέα Ζηλανδία υποδέχθηκε το 2026

Ο ουρανός του Όκλαντ φωτίστηκε από αμέτρητα βεγγαλικά, με επίκεντρο των εορτασμών, όπως κάθε χρόνο, το ψηλότερο κτίριο της χώρας το περίφημο Sky Tower στο κέντρο της πρωτεύουσας της Νέας Ζηλανδίας, από όπου χιλιάδες κόσμου παρακολούθησαν την εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων.

Χρειάστηκαν έξι μήνες σχεδιασμού και προετοιμασίας για αυτή τη φαντασμαγορική υποδοχή του νέου έτους.

Η Νέα Ζηλανδία είναι η πρώτη χώρα μετά την ατόλη Κιριμπάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό που υποδέχεται τον νέο χρόνο.