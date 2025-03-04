Κάλεσμα στο Παγκρήτιο Συλλαλητήριο των Συνταξιούχων στο Ηράκλειο

ΚΑΛΕΣΜΑ
ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025, ΩΡΑ 11 π.μ.,
ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – (ΣΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ)
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι συνταξιούχοι του Ρεθύμνου
ΟΛΟΙ
ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ:
• ΔΗΜΟΣΙΑ, ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ!
• ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΞΑΝΕΜΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
• ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΤΟΥ 11ΜΗΝΟΥ 2015-2016 ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ , ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΠΩΣ ΤΟ 2022 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ!
• ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ, ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ,
• ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΑΚΑΓΕ!
• ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ 13ης ΚΑΙ 14ης ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ.
• ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΩΡΑ 9 Π.Μ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 2831026767 ΜΕΧΡΙ 11/3/2024
ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
(ΙΚΑ – ΟΑΕΕ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)