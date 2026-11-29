Οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης έχουν ήδη ξεπεράσει το 1,1 εκατομμύριο, με την καταβολή της προκαταβολής στους δικαιούχους να προγραμματίζεται για τις 23 Δεκεμβρίου.

Σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για το επίδομα θέρμανσης μέσω ηλεκτρικού ρεύματος παρατηρείται καθώς πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, με τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων να έχει ήδη ξεπεράσει το 1,1 εκατομμύριο. Ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων έχει οριστεί η Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, ενώ η καταβολή της προκαταβολής στους δικαιούχους προγραμματίζεται για τις 23 Δεκεμβρίου, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Η αυξημένη ζήτηση για τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος με σκοπό τη θέρμανση οφείλεται στην ενίσχυση του φετινού επιδόματος κατά 30%, αλλά και στο ότι η συγκεκριμένη επιδότηση κρίνεται υψηλότερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη που προβλέπεται για το πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο.

Η πορεία των αιτήσεων

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης με πετρέλαιο και λοιπά καύσιμα ανέρχονται σε 725.000, αριθμός που παραμένει χαμηλότερος από τα επίπεδα στα οποία είχαν διαμορφωθεί μετά το πέρας της περυσινής διαδικασίας. Αντιθέτως, για την ηλεκτρική ενέργεια, οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει τα περυσινά δεδομένα. Ειδικότερα, έχουν υποβληθεί 391.000 αιτήσεις, έναντι 363.000 πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 7,7%, με λίγες ημέρες να απομένουν ακόμη έως τη λήξη της προθεσμίας.

Καταβολή προκαταβολής και διευκρινίσεις

Οι δικαιούχοι που θα ολοκληρώσουν εγκαίρως την αίτησή τους αναμένεται να λάβουν την προκαταβολή στις 23 Δεκεμβρίου. Το ποσοστό της προκαταβολής διαμορφώνεται σε 50% για τους νέους δικαιούχους και 60% για τους παλαιούς δικαιούχους.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους επιθυμούν επίδομα θέρμανσης για ηλεκτρική ενέργεια και είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), καθώς οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου εξαιρούνται από την επιδότηση θέρμανσης με ηλεκτρική ενέργεια.