Με τη μεγαλύτερη προσέλευση που έχει καταγραφεί ποτέ στη γιορτή της φωταγώγησης, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, άναψε το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης στην πλατεία Γιαλί Τζαμί, δίνοντας το επίσημο σύνθημα για την έναρξη των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων.

Χιλιάδες Χανιώτες και επισκέπτες, οικογένειες και παρέες κάθε ηλικίας πλημμύρισαν από νωρίς το Ενετικό Λιμάνι και, με σύμμαχο τον εξαιρετικό καιρό, χάρισαν στην πόλη μια βραδιά γεμάτη φως, μουσική και χαμόγελα.

Το γιορτινό πρόγραμμα άνοιξε η Παιδική – Εφηβική Χορωδία του Δήμου Χανίων, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Περάκη και με τη συνοδεία της Αφροδίτης Μητσοτάκη στο πιάνο, με χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα.

Τη σκυτάλη πήρε η Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων, με αρχιμουσικό τη Χαρά Λαρεντζάκη, ενώ οι ακροβάτες του El aire circus arts καθήλωσαν μικρούς και μεγάλους με ένα εντυπωσιακό εναέριο θέαμα.

Γλυκιά νότα στη γιορτή έδωσαν τα ΙΕΚ Δέλτα 360°, που έφτιαξαν τα γλυκά τα οποία μοιράστηκαν σε μικρούς και μεγάλους. Η βραδιά κορυφώθηκε με την αντίστροφη μέτρηση, την οποία έκανε ο Δήμαρχος μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη, και το δέντρο άναψε κάτω από έναν ουρανό γεμάτο πυροτεχνήματα. Ακολούθησε η συναυλία του αγαπημένου καλλιτέχνη, ο οποίος με το πάθος, το κέφι και τον παλμό του ξεσήκωσε την κατάμεστη πλατεία.

Απευθυνόμενος στους χιλιάδες πολίτες που βρέθηκαν στο λιμάνι, ο κ. Σημανδηράκης εξέφρασε τη χαρά του για την πρωτοφανή συμμετοχή, σημειώνοντας ότι τα χαμόγελα των παιδιών ήταν η πιο όμορφη εικόνα της βραδιάς.

Υπογράμμισε ότι φέτος τα Χανιά στολίστηκαν από νωρίς και ότι όλες οι περιοχές του Δήμου είναι πιο φωτισμένες από ποτέ, ενώ ανακοίνωσε ότι από την επόμενη χρονιά το χριστουγεννιάτικο δέντρο θα επιστρέψει στη Δημοτική Αγορά. Ο τόπος αυτός, όπως ανέφερε, κάνει τους ανθρώπους του περήφανους κάθε μέρα, και το βράδυ του Σαββάτου αυτό το ένιωσαν όλοι μαζί.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά τις υπηρεσίες του Δήμου και τους αρμόδιους αντιδημάρχους, Νεκτάριο Ψαρουδάκη και Γιάννη Γιαννακάκη, που εργάστηκαν σκληρά για την άρτια διοργάνωση, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων και τον Πρόεδρό του, Μανώλη Κοτσιφάκη,

τη Χορωδία και τη Φιλαρμονική του Δήμου, τους ακροβάτες του El aire circus arts και τα ΙΕΚ Δέλτα 360°, καθώς και τον Πάνο Μουζουράκη για τη μοναδική βραδιά που πρόσφερε στην πόλη. Κλείνοντας, ευχήθηκε σε όλες και όλους καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές με υγεία.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Χανίων συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου σε κάθε γειτονιά και Δημοτική Ενότητα, με το πλήρες πρόγραμμα να είναι διαθέσιμο στο chania.gr και στο chania-culture.gr.

Φωτογραφικό υλικό: Νίκος Φράγκος, Γιάννης Αγγελάκης