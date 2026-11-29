«Να με θυμάστε με αγάπη» – Συγκλονίζει το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του 24χρονου Γιώργου Καρνή

«Στα 24 χρόνια της ζωής μου προσπάθησα να μην κάνω κακό σε κανένα κι αν κάποιον άθελα μου έβλαψα να με συγχωρέσει», αναφέρει η ανακοίνωση

Βαθιά θλίψη προκαλεί η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του 24χρονου Γιώργου Καρνή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί της προηγούμενης ημέρας, έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Συγκινεί το αποχαιρετιστήριο μήνυμα που δημοσίευσε, κατόπιν παράκλησής του, ο εργοδότης του, Δημήτρης Κουμπαράκης, πρώην πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων και νυν γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΟΔΙΞ).

Ο νεαρός εντοπίστηκε εχθές, Σάββατο (28/11) νεκρός από την καθαρίστρια στο σπίτι όπου διέμενε στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατός του ενδέχεται να οφείλεται σε ανακοπή καρδιάς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.

Η ανάρτησή του:

«Κατόπιν παράκλησης του εργοδότη και φίλου μου Θεμιστοκλη Καρνή, δημοσιεύω εκ μέρους του το παρακάτω κείμενο .

«Σας αποχαιρετώ όλους με αγάπη. Στα 24 χρόνια της ζωής μου προσπάθησα να μην κάνω κακό σε κανένα κι αν κάποιον άθελα μου έβλαψα να με συγχωρέσει. Ευχαριστώ όσους ήταν φίλοι μου αυτά τα χρόνια .Να με θυμάστε με αγάπη όπως κι εγώ σας αγαπούσα όλους . Γιώργος Θ. Καρνής.»

Ο Γιωργος μας εφυγε χτες το πρωί από ανακοπή καρδιάς.

Ο Θεός να τον αναπαύσει και να δίνει κουράγιο στους γονείς και τους οικείους του»https://www.neakriti.gr/