Ασφυκτική πίεση στο λιμάνι του Ηρακλείου από τις μεταναστευτικές ροές: 1.600 άτομα στο «Παλιό Ψυγείο» – Συνεχίζονται οι αφίξεις

Οι λιμενικές και τοπικές αρχές προετοιμάζονται για τη διαχείριση της κατάστασης καθώς αναμένεται η άφιξη ακόμη 146 μεταναστών στο λιμάνι

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κατάσταση στο λιμάνι του Ηρακλείου σήμερα, Κυριακή (29/11), να παρουσιάζει ιδιαίτερη επιβάρυνση και τις υπάρχουσες υποδομές να δέχονται έντονη πίεση.

Περίπου 1.000 μετανάστες βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο, έξω από το «Παλιό Ψυγείο», ενώ ακόμη 600 άτομα φιλοξενούνται στο εσωτερικό της εγκατάστασης.

Την ίδια ώρα, η πίεση στις λιμενικές και τοπικές αρχές εντείνεται περαιτέρω, καθώς αναμένεται η άφιξη ακόμη 146 μεταναστών. Οι εικόνες από το λιμάνι του Ηρακλείου αποτυπώνουν το μέγεθος των διαδοχικών αφίξεων και την αυξημένη κινητοποίηση που απαιτείται για τη διαχείριση της κατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που βρίσκονται στην Κρήτη αγγίζει τους 2.800, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης.