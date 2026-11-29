Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, απαγορεύεται η διεξαγωγή δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης σήμερα (29.11.2026) στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου,

για την οποία έχει απευθυνθεί δημόσιο κάλεσμα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και κάθε άλλης δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης στον Δήμο Χερσονήσου.

Η εν λόγω απαγόρευση επιβάλλεται, αφενός, καθώς δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία γνωστοποίησης της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης στην αρμόδια αστυνομική αρχή και, αφετέρου, καθώς από την πραγματοποίησή της εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια,

λόγω ιδιαιτέρως πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως, κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας. Παράλληλα, επαπειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην συγκεκριμένη περιοχή, η κυκλοφορία οχημάτων και

πεζών, η λειτουργία των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων του σημείου πραγματοποίησης της, ενώ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος δημιουργίας επεισοδίων.