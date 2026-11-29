Πολυήμερο πρόγραμμα δράσεων συμπερίληψης για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, που απλώνεται από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 16 Δεκεμβρίου σε σχολεία, θέατρα, γήπεδα, πλατείες και πάρκα της πόλης, ο Δήμος Χανίων τιμά τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Το πρόγραμμα διοργανώνει το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, σε στενή συνεργασία με σχολικές μονάδες ειδικής και γενικής αγωγής, φορείς, συλλόγους και εθελοντικές ομάδες, με κοινό νήμα τη συνάντηση, τη δημιουργική σύμπραξη και την ισότιμη συμμετοχή όλων στη ζωή της πόλης.

Η αυλαία ανοίγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου με το εργαστήριο χοροκινητικής «InHarmonia» της Invisible, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου Χανίων, σε πρωινά και απογευματινά γκρουπ και με υπεύθυνη προγράμματος την Κωνσταντίνα Βασδάρη.

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, το Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» φιλοξενεί δύο ξεχωριστές στιγμές: στις 11:00 την παράσταση χορού «The Outsiders – Η Άγνωστη Δύναμη του Μαζί» της Invisible, που πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, και στις 19:00, με

ελεύθερη είσοδο, την προβολή του ντοκιμαντέρ «Πες μου το μυστικό», σε σκηνοθεσία Μαρίας Πεντάρη και Ελπινίκης Βούτσα Ρεντζεποπούλου. Η ταινία, που έχει τιμηθεί με το Βραβείο Κοινού Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ στο Chania Film Festival 2024, ακολουθεί μια παρέα ατόμων με αυτισμό και νοητική υστέρηση που, ως δημοσιογράφοι, ξετρυπώνουν ιστορίες συγχωριανών τους, βοηθώντας τη Μαρία να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της γυναίκας που τη μεγάλωσε.

Ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, στις 10:00, η σκυτάλη περνά στο γήπεδο του ΠΑΜΕΑ, με αθλοπαιδιές και αγώνες καλαθοσφαίρισης από το Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κοινωνικής Ένταξης ΑμεΑ του ΠΑΜΕΑ Χανίων – ΚΚΠΠ Κρήτης, με τη συμμετοχή του ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου Χανίων.

Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, το 4ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων υποδέχεται στον χώρο του την Ε΄ τάξη του 10ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων για δράσεις αλληλεπίδρασης και δημιουργικής συνεργασίας. Την ίδια ημέρα, από τις 10:00 έως τις 11:30, τα παιδιά του 34ου Νηπιαγωγείου

επισκέπτονται το 1ο Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Χανίων για ένα κοινό θεατρικό παιχνίδι, με τον εύγλωττο τίτλο «Χτίζοντας γέφυρες με το Θεατρικό Παιχνίδι». Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, από τις 10:30 έως τις 11:30, το 1ο Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Χανίων βρίσκεται στην Ενορία Αγίας Αικατερίνης, στη Νέα Χώρα, για τη δράση «Όλοι για έναν και ένας για όλους», με αφήγηση και κατασκευή καραβιού και με την εμψύχωση της Μαρίας Διγενάκη.

Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 14:00, το Πάρκο Αμπεριάς, πάνω από τα σχολεία, γεμίζει με μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, οικογένειες και πολίτες, για τη συμβολική δεντροφύτευση «Φυτεύουμε Δέντρα – Καλλιεργούμε τη Συμπερίληψη»,

αφιερωμένη στην αποδοχή, την ισότητα και τη συμπερίληψη. Στη δράση συμπράττουν το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Χανίων, το Σωματείο ΑμεΑ Νομού Χανίων, η Εθελοντική Ομάδα «Τα Λενταριανά μας» και το 8ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Χανίων.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, με κοινές δράσεις ευαισθητοποίησης και συνεργασίας του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Χανίων, του ΚΗΦΑΠ «Μεγαλόχαρη» και του 1ου Γυμνασίου Ελευθερίου Βενιζέλου. Την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 11:30, η γιορτινή διάθεση μεταφέρεται στην πλατεία Κουνουπιδιανών, όπου ο Σύλλογος «Ορίζοντας» και το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Χανίων συναντιούνται στη δράση «Στολίζουμε μαζί – Μοιραζόμαστε τη Χαρά».

Οι δράσεις ολοκληρώνονται την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, από τις 18:00 έως τις 21:00, στο Κλειστό Γυμναστήριο Κλαδισσού, με την «Ανοιχτή Παρουσίαση & Επίδειξη Baskin & Boccia» που διοργανώνει ο Α.Σ. ΑμεΑ «Αρίων Χανίων». Η βραδιά είναι ανοιχτή για όλους και δίνει στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει και να δοκιμάσει από κοντά δύο συμπεριληπτικά και παραολυμπιακά αθλήματα.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, το Σωματείο ΑμεΑ Νομού Χανίων υλοποιεί ενημερωτική εκστρατεία για τις παροχές και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με έντυπο και ψηφιακό υλικό που θα διατίθεται στα ΚΕΠ, στο Κέντρο Κοινότητας, στο Δημαρχείο και σε άλλες δημοτικές δομές.

Ο Δήμος Χανίων ευχαριστεί θερμά τις σχολικές κοινότητες, τους φορείς, τους συλλόγους και τους εθελοντές που δίνουν ζωή στο πρόγραμμα και καλεί τους δημότες να σταθούν δίπλα τους, συμμετέχοντας στις ανοιχτές δράσεις.