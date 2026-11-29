Το Ατσαλένιο φόρεσε τα γιορτινά του

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου φωταγώγησε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κατάμεστη πλατεία Αναξαγόρα

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Η πλατεία ξαναγίνεται πόλος ζωής»

Σε ένα μαγευτικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό μεταμορφώθηκε η κατάμεστη πλατεία Αναξαγόρα στο Ατσαλένιο το απόγευμα του Σαββάτου 28/11, για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου από τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό που μαζί με τους Αντιδημάρχους, Νίκο Γιαλιτάκη,

Γιώργο Τσαγκαράκη, Γιάννα Καλονάκη, Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη, τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη, την Πρόεδρο της 4ης Δ.Κ Δωροθέας Βρούχου, τους Διαμερισματικούς Συμβούλους Μιχάλη Σφακιανάκη, Μαρία Μαραγκάκη, Κώστα Τσαίνη, έδωσαν και επίσημα το σύνθημα για την έναρξη της πιο γιορτινής περιόδου του χρόνου στη συνοικία. Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκε και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο η Πόλη μας» Μιχάλης Καραμαλάκης.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός που συνοδευόταν από τη σύζυγό του Άση Λυγερού αντάλλαξε ευχές με τους πολίτες και εισέπραξε την ικανοποίηση μικρών και μεγάλων για την δημιουργία της νέας παιδικής χαράς που παρέδωσε σε χρήση πριν από λίγες ημέρες. Η εκδήλωση «Χριστούγεννα της Αγάπης»

που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού, σε συνεργασία με την 4η Δημοτική Κοινότητα και την εθελοντική ομάδα ο «Δρόμος Ζωής», αποτέλεσε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη φως, χαμόγελα, μουσική, παιχνίδι και αγάπη, προσφέροντας στους κατοίκους της περιοχής ένα απόγευμα γεμάτο χαρά, δημιουργία και όμορφες εκπλήξεις με τις εορταστικές μελωδίες της Φιλαρμονικής του Δήμου υπό τη Διεύθυνση της Αρχιμουσικού Δέσποινας Σκαναδαλάκη.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός απευθυνόμενος στους πολίτες εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για τη μαζική παρουσία του κόσμου, συνδέοντας τη γιορτινή ατμόσφαιρα με τη συνολική προσπάθεια αναβάθμισης της πλατείας και την πρόσφατη παράδοση της νέας παιδικής χαράς,

τονίζοντας: «Η πλατεία είναι ωραία στολισμένη. Τη μεγάλη χαρά την πήρα πριν από λίγες μέρες, όταν ανοίξαμε την παιδική χαρά. Ήταν κάτι που το λέγαμε από την αρχή, ότι αυτή η πλατεία χρειάζεται να αποκτήσει ζωή και να γίνει ένα πραγματικό κέντρο, όπως πρέπει να είναι οι

πλατείες. Υπάρχουν πλατείες σε συνοικίες που διώχνουν τον κόσμο αντί να τον τραβάνε και μία τέτοια πλατεία ήταν αυτή εδώ για πάρα πολλά χρόνια. Σε μία κατάσταση ερήμωσης και εγκατάλειψης. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει στις πόλεις και δεν μπορεί να γίνεται στο Ηράκλειο.

Φτιάχνοντας αυτή την παιδική χαρά, δημιουργούμε μια βασική προϋπόθεση για να ξαναγίνει η πλατεία πόλος ζωής». Μάλιστα ο Αλέξης Καλοκαιρινός μοιράστηκε μια προσωπική ανάμνηση από την περίοδο του 2023 πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, καλώντας κοντά του το παιδί που του είχε ζητήσει τότε τη δημιουργία της παιδικής χαράς: «Είχα έρθει εδώ πριν από καιρό, όταν ξεκινούσα την πορεία για τον Δήμο,

και συνάντησα πολύ λίγο κόσμο. Ανάμεσά τους ήταν και ένα παιδάκι. Του λέω “εσύ τι θέλεις;” και μου απαντά “μια παιδική χαρά θέλω”. Και είναι τώρα εδώ μαζί μας». Συνομιλώντας και με άλλα παιδιά που του ζήτησαν χώρο για να παίζουν μπάλα απάντησε χαρακτηριστικά: «Μας

απασχόλησε και την μέρα που ήμασταν εδώ στην παιδική χαρά. Πρέπει να έχουμε μικρά γηπεδάκια παντού. Θέλουμε μικρά γηπεδάκια, λοιπόν ψηφίστηκε. Καλές γιορτές εύχομαι και πάλι να είστε καλά»

Ο Δήμαρχος στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου, της 4ης Δ.Κ των εθελοντών και των τοπικών συλλόγων, τονίζοντας τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στις γειτονιές: «Ερχόμαστε σήμερα, λίγες μέρες μετά, καθώς έφτασαν και τα Χριστούγεννα, και είμαστε τόσοι πολλοί μαζί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ότι γίνεται σήμερα είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας.

Το διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου με την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού, ενώ πάντα οι Τεχνικές Υπηρεσίες και η Καθαριότητα συντρέχουν σε κάθε μεγάλη εκδήλωση. Είμαστε εδώ μαζί με την πρόεδρο του 4ου Διαμερίσματος, Δώρα Βρούχου, τους συμβούλους μας, αλλά και τον “Δρόμο Ζωής”.

Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτή την εθελοντική δραστηριότητα, την οποία ο καθένας από εμάς μπορεί να στηρίξει και να τροφοδοτήσει.

Ιδιαίτερα στο επίπεδο των γειτονιών και των συνοικιών, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε οργανωμένοι, να εκφραζόμαστε μέσα από συλλόγους και να αλληλεπιδρούμε με τον Δήμο με παραγωγικό τρόπο, που θα μας οδηγεί τόσο σε τέτοιες χαρές όσο και στον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τις προτεραιοποιήσεις. Αυτά που θα πείτε εσείς είναι πολύ σημαντικά».

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης συμμετείχαν: η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου, το 24ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, ο DJ Δημήτρης Ξαγοραράκης, ο Κώστας Γιαννακάκης με το συγκρότημά του, το Λύκειο των Ελληνίδων – Παράρτημα Ηρακλείου και οι Σχολές Χορού Μπριντάκης, ενώ στην υγειονομική κάλυψη της εκδήλωσης συνέδραμαν εθελοντές του Παραρτήματος Ηρακλείου του Ερυθρού Σταυρού.