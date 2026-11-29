Την Τετάρτη η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο Δήμο Μαλεβιζίου – Τα παιδιά πρωταγωνιστούν στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Μαλεβιζίου

Με τα παιδιά στο επίκεντρο και με στόχο να γεμίσει το Μαλεβίζι με χαμόγελα, δημιουργία και τη μαγεία των Χριστουγέννων, ο Δήμος Μαλεβιζίου διοργανώνει ένα πλούσιο πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων, από τις 2 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2026, στην πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη στο Γάζι.

Παιχνίδια, χριστουγεννιάτικες κατασκευές, ζωγραφική, face painting, γράμματα στον Άγιο Βασίλη, ξωτικά, μουσική και πολλές εκπλήξεις περιμένουν τους μικρούς φίλους, που θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ξεχωριστές γιορτινές στιγμές μαζί με τις οικογένειές τους. Ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργικές δραστηριότητες και ευκαιρίες για παιχνίδι, που φιλοδοξεί να μετατρέψει την πλατεία σε ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους.

Η έναρξη των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, με τη μεγάλη γιορτή για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Από τις 17:00, τα παιδιά θα απολαύσουν χριστουγεννιάτικο face painting και tattoos, θα γράψουν τα γράμματά τους στον Άγιο Βασίλη, ενώ στον χώρο θα λειτουργεί Χριστουγεννιάτικο bazaar από συλλόγους του Μαλεβιζίου και από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Στις 19:00, η Δημοτική Χορωδία Μαλεβιζίου θα παρουσιάσει κάλαντα και αγαπημένα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Στις 19:20, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας θα καλέσει τα παιδιά για τη μεγάλη αντίστροφη μέτρηση και τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Η γιορτή θα συνεχιστεί στις 19:30 με ένα ξεχωριστό Christmas Party, με τα ξωτικά να διασκεδάζουν τα παιδιά, την άφιξη του Άγιου Βασίλη και αναμνηστικές φωτογραφίες μαζί του.

Στις 20:00, τη σκυτάλη θα πάρει ο Γρηγόρης Σαμόλης, σε μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη συναυλία και μουσικό γλέντι, ενώ ο Δήμος θα προσφέρει κέρασμα κρασιού στους επισκέπτες.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με ξεχωριστές δράσεις για τα παιδιά σε επιλεγμένες ημερομηνίες του Δεκεμβρίου:

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου – «Τα Δέντρα της Αγάπης»: Μια ιδιαίτερη δράση αφιερωμένη στα παιδιά που μπορεί να μην είναι κοντά μας, αλλά παραμένουν για πάντα ζωντανά στις καρδιές μας. Θα ακολουθήσουν χορευτικά από τη σχολή χορού ALLERGO και συναυλίες με παιδιά, σε μια όμορφη γιορτή γεμάτη αγάπη, μνήμη και προσφορά. Η δράση διοργανώνεται από τη Μαίρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σε συνδιοργάνωση με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τον Δήμο Μαλεβιζίου.

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 17:00–19:00: Μικροί και μεγάλοι θα δημιουργήσουν μαζί Χριστουγεννιάτικα στολίδια και χειροτεχνίες στην πλατεία, υπό τους ήχους αγαπημένων χριστουγεννιάτικων μελωδιών.

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, 17:00–19:00: Η πλατεία γεμίζει χρώματα και φαντασία, με Χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές, face painting και tattoos για τα παιδιά.

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου, 17:00–19:00: Τα παιδιά γράφουν το γράμμα τους στον Άγιο Βασίλη και χορεύουν με τα ξωτικά, αποχαιρετώντας τη χρονιά με χαμόγελα και γιορτινή διάθεση, λίγο πριν από την υποδοχή του νέου χρόνου.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα Χριστουγεννιάτικα bazaar των τοπικών συλλόγων και να γνωρίσουν τις δημιουργίες και τις πρωτοβουλίες τους.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου προσκαλεί όλες τις οικογένειες να συμμετάσχουν στη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι πάνω απ’ όλα τα χαμόγελα των παιδιών, η χαρά της συντροφικότητας και οι όμορφες στιγμές που μοιραζόμαστε!