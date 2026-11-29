«Όλοι διαφορετικοί – Όλοι μοναδικοί – Όλοι μαζί!»: Μία εβδομάδα αφιερωμένη στη διαφορετικότητα, την αναπηρία, τη συμπερίληψη και τη συνύπαρξη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία που τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Χανίων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων και την Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου του Δήμου Χανίων διοργανώνουν θεματική Εβδομάδα Φιλαναγνωσίας και Ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα και την αναπηρία.

Ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου 2026 – 5 Δεκεμβρίου 2026

Τόπος: Παιδική/Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου Χανίων.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αξιοποιεί τη δύναμη του βιβλίου, της αφήγησης, της ανάγνωσης, του θεατρικού παιχνιδιού και της βιωματικής συμμετοχής, προκειμένου να αναδείξει την αξία της διαφορετικότητας και να ενθαρρύνει τα παιδιά να καλλιεργήσουν στάσεις αποδοχής,

σεβασμού, ενσυναίσθησης, συμπερίληψης και ισότιμης συμμετοχής όλων των ανθρώπων. Η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει να μεταφέρει ένα ουσιαστικό μήνυμα: τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος, στο οποίο όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες, πρόσβαση, αποδοχή και τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά.

Μέσα από ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών, βιωματικών και δημιουργικών δράσεων, παιδιά και έφηβοι, θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν την έννοια της διαφορετικότητας, να ανακαλύψουν τη σημασία της συμπερίληψης και να κατανοήσουν ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, με τις δικές

του δυνατότητες, ανάγκες, επιθυμίες και όνειρα. Η εβδομάδα ευαισθητοποίησης φιλοδοξεί να μετατρέψει τη βιβλιοθήκη σε έναν ζωντανό χώρο συνάντησης, επικοινωνίας, έκφρασης και συνεργασίας, όπου η διαφορετικότητα δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά πηγή εμπλουτισμού της κοινής μας ζωής.

Το πρόγραμμα των δράσεων

1. «Διαβάζουμε, Κατανοούμε, Αποδεχόμαστε»

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου – Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, στο πρωινό και απογευματινό ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, παιδιά και έφηβοι θα έχουν την ευκαιρία να διαβάσουν επιλεγμένα βιβλία που προσεγγίζουν τη διαφορετικότητα, την αναπηρία, τη φιλία και την αποδοχή. Η Βιβλιοθήκη θα φιλοξενεί ειδικά επιλεγμένα παιδικά και εφηβικά βιβλία από τη συλλογή της και τη συλλογή του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Χανίων και του 1ου

Ειδικού Νηπιαγωγείου Χανίων, σε κατάλληλα διαμορφωμένο και προσβάσιμο χώρο της με σκοπό τη δημιουργία ευκαιριών ανάγνωσης και επικοινωνίας, την ευαισθητοποίηση στις αξίες της ισότητας, του σεβασμού, της ενσυναίσθησης, της συνύπαρξης και της αποδοχής και την ανάδειξη του βιβλίου ως μέσου κατανόησης του εαυτού μας και του άλλου.

Ωράριο λειτουργίας:

• Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30–14:30

• Σάββατο: 08:30–14:00

• Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30–20:00

2. «Ένας κόσμος για όλους»

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 | 18:00–19:00

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στον κόσμο της φαντασίας, της έκφρασης και της συνεργασίας περιμένει τα παιδιά μέσα από το θεατρικό παιχνίδι «Ένας κόσμος για όλους». Τα παιδιά γίνονται συνοδοιπόροι σε μια κοινή δημιουργική περιπέτεια, όπου μέσα από το παιχνίδι, την κίνηση, τη φαντασία και την αλληλεπίδραση ανακαλύπτουν τη χαρά της συνύπαρξης, τη δύναμη της ομάδας και την ομορφιά της αποδοχής. Γιατί ένας κόσμος πραγματικά όμορφος είναι ένας κόσμος που χωράει όλους!

Εμψύχωση: Αριστόκριτος Τομαζινάκης, Ελίνα Ζωιδάκη, Μαρία Κουρκούνα, Άννα Νικολακάκη.

Συνδιοργάνωση 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Χανίων, 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Χανίων και Δημοτικού Σχολείου Ναυστάθμου Κρήτης

3. «Βιωματική δράση φιλαναγνωσίας»

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026 | 10:00–11:30

Οι μαθητές/τριες του 1ου Ειδικού Δημοτικού και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Χανίων και οι μαθητές/τριες του Β2 τμήματος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων συναντιούνται σε μια κοινή βιωματική δράση φιλαναγνωσίας. Μέσα από τη διαδραστική αφήγηση παραμυθιού και συνεργατικές

δημιουργικές δραστηριότητες, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν από κοινού. Η δράση αποσκοπεί στην ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και μαθητριών Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και στην προώθηση της συμπερίληψης μέσα από την κοινή εμπειρία και τη συνεργασία.

Διοργάνωση: 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Χανίων σε συνεργασία με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Ένα βιβλίο μπορεί να ανοίξει έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς!

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο της φιλαναγνωσίας και των πολιτιστικών χώρων στην εκπαίδευση για τη διαφορετικότητα και την κοινωνική συμπερίληψη. Η βιβλιοθήκη γίνεται τόπος συνάντησης, όπου τα παιδιά δε συναντούν απλώς ιστορίες μέσα από τις σελίδες των βιβλίων, αλλά δημιουργούν τις δικές τους κοινές εμπειρίες, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να σέβονται τη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου και ανακαλύπτουν ότι η συμμετοχή όλων κάνει την κοινωνία μας πλουσιότερη.

Γιατί η αποδοχή δεν είναι απλώς μια λέξη. Είναι δικαίωμα, στάση ζωής και καθημερινή πράξη. Η διαφορετικότητα μας ενώνει. Η αποδοχή μας δυναμώνει.

Διαβάζουμε για να γνωρίσουμε.

Κατανοούμε για να συνδεθούμε.

Αποδεχόμαστε για να χωράμε όλοι μαζί!

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Χανίων ευχαριστούν θερμά την Παιδική/Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων του Δήμου Χανίων για τη ζεστή φιλοξενία, την πολύτιμη συνεργασία και την αγάπη με την οποία αγκαλιάζουν τη δράση.

Πληροφορίες / Επικοινωνία:

1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Χανίων

Κουρκούνα Μαρία, Ζωιδάκη Ελίνα

Τηλ.: 2821070176, 2821080721

Email: 1dimeidc@sch.gr