Οι εξοφλήσεις της βασικής ενίσχυσης αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός Δεκεμβρίου – Την Πέμπτη λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις ζωοτροφών ύψους 54 εκατ. ευρώ (μέσω de minimis),

Αύριο, Δευτέρα, καταβάλλεται η προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης σε περίπου 500.000 παραγωγούς που οριστικοποίησαν τις δηλώσεις τους έως τις 20 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στο «MEGA Σαββατοκύριακο», προκαλώντας ωστόσο την έντονη αντίδραση των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου για τις εκκρεμότητες του 2025 και τη διαχείριση των ζωονόσων.

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, οι εξοφλήσεις της βασικής ενίσχυσης αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός Δεκεμβρίου, υπογραμμίζοντας ότι όσοι παραγωγοί δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει την αίτησή τους θα πρέπει να το πράξουν έως αύριο. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι την Πέμπτη λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις ζωοτροφών ύψους 54 εκατ. ευρώ (μέσω de minimis), οι οποίες αφορούν κτηνοτρόφους σε περιοχές με επιζωοτίες που υπέστησαν εγκλεισμό, ενώ προανήγγειλε πληρωμές για τη βιολογική γεωργία, τις αυτόχθονες φυλές, τον Πυλώνα 2 και την αλιεία, οι οποίες θα συνεχιστούν και το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Ο Γενικός Γραμματέας υπερασπίστηκε το νέο σύστημα πληρωμών υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ, τονίζοντας ότι μέσω διασταυρωτικών ελέγχων διασφαλίζεται η ορθότητα των ενισχύσεων και επιβραβεύονται οι έντιμοι παραγωγοί.

Στο μέτωπο της κτηνοτροφίας, χαρακτήρισε κομβική μεταρρύθμιση την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βώλων για την ιχνηλάτηση των αιγοπροβάτων άνω των έξι μηνών (με αφετηρία τις μονάδες άνω των 900 ζώων), διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για μια 100% ανώδυνη διαδικασία, απαραίτητη όμως για τη λήψη επιδότησης.

Όσον αφορά την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, παραδέχθηκε τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς περιορισμούς, που απαιτούν την παρέλευση έξι μηνών από το τελευταίο κρούσμα, σημειώνοντας ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης διαπραγματεύεται την επίσπευση της διαδικασίας για την ευλογιά, με αυστηρές δικλίδες βιοασφάλειας.

Αιχμηρή απάντηση από τον αγροτικό κόσμο

Σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, αμφισβητώντας τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις. Όπως κατήγγειλε, περίπου 60.000 αγρότες παραμένουν απλήρωτοι από το 2025 λόγω εκκρεμοτήτων με τα ΚΑΕΚ, ενώ έθεσε ερωτήματα για το πόσοι τελικά από τους 500.000 δικαιούχους θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους μετά την αυριανή πληρωμή της ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, ο κ. Αλειφτήρας άσκησε έντονη κριτική για τους ηλεκτρονικούς βώλους, υποστηρίζοντας ότι εφαρμόζονται σε μονάδες που καλύπτουν μόλις το 5% του ζωικού κεφαλαίου και χωρίς τη συμμετοχή των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Κάλεσε δε την ηγεσία του υπουργείου να σταματήσει το «επικοινωνιακό παιχνίδι» και να προχωρήσει σε πράξεις, φέρνοντας ως παράδειγμα τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο και την εμβολιαστική στρατηγική της Κύπρου που επέτρεψε την ανασύσταση του ζωικού της κεφαλαίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.