Νίκος Γιαλιτάκης: «Η νομοθετική πρωτοβουλία αποτελεί μια αναγκαιότητα δεκαετιών και καρπό επίπονης και μεθοδικής δουλειάς των τελευταίων μηνών»

Τέλος στην πολυετή ομηρία εκατοντάδων ιδιοκτητών ακινήτων στη Νέα Αλικαρνασσό, αλλά και σε άλλα σημεία της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου, έρχεται να δώσει η νέα νομοθετική διάταξη που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση αργά το βράδυ του Σαββάτου 28/11 και η οποία αποτελεί σημαντική

επιτυχία και εξέλιξη της συστηματικής δουλειάς που προηγήθηκε τους προηγούμενους μήνες του Δήμαρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και του Αντιδημάρχου Χωροταξικού Σχεδιασμού,

Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Νίκο Γιαλιτάκη με τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και των συνεργατών του και με την συνδρομή υπηρεσιακών στελεχών του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας, της Πολεοδομίας και της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η ρύθμιση αφορά το χρόνιο ζήτημα των κληροτεμαχίων της διανομής του 1932, ανοίγοντας τον δρόμο για την απόκτηση νόμιμων και επίσημων τίτλων κυριότητας. Το πρόβλημα ταλανίζει την τοπική κοινωνία εδώ και δεκαετίες –με ρίζες στο 1932 και τις δικαστικές αποφάσεις της δεκαετίας του 1990– και είχε οδηγήσει πολλούς κατόχους ακινήτων σε αδιέξοδο, ιδιαίτερα τώρα που ολοκληρώνεται η διαδικασία της κτηματογράφησης.

Με τη νέα διάταξη, οι κάτοχοι των συγκεκριμένων ακινήτων θα μπορέσουν για πρώτη φορά να κατοχυρώσουν νομικά τις περιουσίες τους και να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους επ’ αυτών, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στον Δήμο να τακτοποιήσει συνολικά τους χώρους αυτούς.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης που ανοίγει τον δρόμο για την οριστική διευθέτηση του χρόνιου ζητήματος των κληροτεμαχίων κυρίως στη Νέα Αλικαρνασσό, δίνοντας λύση σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών για εκτάσεις που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, αλλά παρέμεναν ιδιοκτησιακά μετέωρες, υπογραμμίζοντας: «Είναι κάτι πολύ σημαντικό.

Δίδεται αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να λυθεί η εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών, έτσι ώστε και πολεοδομικά να τακτοποιηθεί η περιοχή, αλλά και οι άνθρωποι να μπορούν αυτό το οποίο θα καταλήξει στην ιδιοκτησία τους να το χρησιμοποιήσουν ως ιδιοκτήτες, δηλαδή να το μεταβιβάσουν, να ασκήσουν κάθε δικαίωμα που ασκεί ένας ιδιοκτήτης. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η αποκατάσταση της νομιμότητας, λαμβάνοντας όμως υπόψη την κοινωνική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση δεν περιορίζεται μόνο στη Νέα Αλικαρνασσό –που αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης και το κύριο ενδιαφέρον του Δήμου αφού αφορά στην μεγάλη πλειοψηφία των υποθέσεων– αλλά θα έχει ανάλογη εφαρμογή και σε ευρύτερες περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, επιλύοντας παρόμοια ιδιοκτησιακά προβλήματα και απέδωσε τα εύσημα για τη θετική αυτή εξέλιξη στους

υπηρεσιακούς παράγοντες της Δημοτικής Περιουσίας, καθώς και στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Νίκο Γιαλιτάκη, για τις συντονισμένες ενέργειες που έγιναν με το Υπουργείο Εσωτερικών και τη σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Οικονομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος επισήμανε ότι η Δημοτική Αρχή θα συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία της διαβούλευσης, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση προς τους πολίτες, καθώς πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα με πολλές επιμέρους περιπτώσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 109, πριν το νομοσχέδιο πάρει την τελική του μορφή και εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης σε δήλωσή του τόνισε ότι η νομοθετική πρωτοβουλία αποτελεί καρπό επίπονης και μεθοδικής δουλειάς των τελευταίων μηνών, επισημαίνοντας: «Υπήρξε στενή και αγαστή συνεργασία ανάμεσα στα στελέχη της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου και

το Υπουργείο Εσωτερικών και γι αυτό ευχαριστώ τον Υπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο για το προσωπικό του ενδιαφέρον και τα στελέχη του υπουργείου που με τη σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων Υπουργείων Περιβάλλοντος, Οικονομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το νομοσχέδιο βρίσκεται ήδη

αναρτημένο στη δημόσια διαβούλευση, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 11 Δεκεμβρίου. Στο διάστημα αυτό, τόσο μεμονωμένα οι πολίτες όσο και οι συλλογικοί φορείς και όργανα θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους. Στόχος της κυβέρνησης και

της δημοτικής αρχής είναι η ρύθμιση να ψηφιστεί και να αποτελέσει νόμο του κράτους εντός του Δεκεμβρίου, κλείνοντας οριστικά μια εκκρεμότητα σχεδόν ενός αιώνα πριν από το τέλος του έτους».