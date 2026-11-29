Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2027.

Μια νέα εποχή ξεκινά για την ελληνική κτηνοτροφία, με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των αιγοπροβάτων να αλλάζει τον τρόπο καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου και, κυρίως, τον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται η καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων. Η τοποθέτηση των ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βώλων, που ξεκίνησε ήδη από μεγάλες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, μια εκ των οποίων επισκέφτηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς την περασμένη Παρασκευή, αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία του νέου συστήματος ιχνηλασιμότητας, με στόχο κάθε ζώο που δηλώνεται για επιδότηση να μπορεί να ταυτοποιείται με ακρίβεια.

Όπως ανέφεραν πηγές του ΥΠΑΑΤ στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. η ηλεκτρονική σήμανση αποτελεί κρίσιμο βήμα για την αντιμετώπιση των παθογενειών που επί χρόνια επηρέασαν την αξιοπιστία των αγροτικών πληρωμών. Με το νέο σύστημα, οι ελεγκτικές Αρχές θα μπορούν να διασταυρώνουν τα δηλωμένα ζώα με τα πραγματικά στοιχεία των εκμεταλλεύσεων και οι έντιμοι κτηνοτρόφοι να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις που δικαιούνται.

«Η λογική είναι απλή. Οι ενισχύσεις πρέπει να καταλήγουν στους πραγματικούς κτηνοτρόφους και να αντιστοιχούν σε ζώα που υπάρχουν, έχουν καταγραφεί και μπορούν να ελεγχθούν. Με το νέο σύστημα αποκτούμε έναν αξιόπιστο μηχανισμό ταυτοποίησης, που προστατεύει πρωτίστως τον έντιμο παραγωγό», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Μάλιστα, στο ΥΠΑΑΤ θεωρούν ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα των αιγοπροβάτων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη στη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων ενώ υπενθυμίζουν ότι χωρίς να γίνεται η καταγραφή δεν θα μπορεί να δοθεί επιδότηση. Άλλωστε, όπως αναφέρουν «η χώρα έχει αναλάβει συγκεκριμένη νομική υποχρέωση για την εφαρμογή του συστήματος και από τον Φεβρουάριο προβλέπεται σταδιακή επέκτασή του στο σύνολο των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων».

Πέντε βήματα για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Σύμφωνα, δε, με κτηνιάτρους, η διαδικασία τοποθέτησης του ηλεκτρονικού βώλου είναι σύντομη και πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο, χωρίς χειρουργική επέμβαση.

Πρόκειται για μια μικρή κεραμική κάψουλα, στο εσωτερικό της οποίας βρίσκεται ένα μικροτσίπ με μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό. Ο βώλος εισάγεται μέσω της στοματικής κοιλότητας και καταλήγει στη μεγάλη κοιλία του ζώου, όπου παραμένει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Η διαδικασία περιλαμβάνει πέντε βήματα τα οποία είναι τα εξής:

Έλεγχος του ζώου. Ο κτηνίατρος χρησιμοποιεί ειδικό ηλεκτρονικό αναγνώστη για να διαπιστώσει εάν υπάρχει ήδη τοποθετημένος βώλος.

Έλεγχος του ηλεκτρονικού ενωτίου. Εφόσον το ζώο διαθέτει ηλεκτρονικό ενώτιο, σαρώνεται ο κωδικός του ώστε να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία ταυτοποίησης.

Έλεγχος του βώλου. Πριν από την τοποθέτηση σαρώνεται ο ηλεκτρονικός βώλος, προκειμένου να επαληθευτεί ο μοναδικός κωδικός του.

Τοποθέτηση. Ο βώλος εισάγεται σε ειδικό εφαρμογέα και χορηγείται μέσω του στόματος του ζώου. Η ίδια η τοποθέτηση διαρκεί περίπου πέντε δευτερόλεπτα.

Καταχώριση. Ο ηλεκτρονικός κωδικός συνδέεται με τα στοιχεία του ζώου στην Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας Αιγών και Προβάτων, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία σήμανσης.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του νέου μέσου ταυτοποίησης είναι ότι παραμένει στο εσωτερικό του ζώου. Σε αντίθεση με τα ηλεκτρονικά ενώτια, τα οποία ενδέχεται να χαθούν ή να χρειαστούν αντικατάσταση, ο ενδοστομαχικός βώλος προσφέρει μια πιο μόνιμη λύση.

Παράλληλα, δεν διαθέτει μπαταρία ούτε σύστημα GPS. Ο μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός διαβάζεται μόνο όταν χρησιμοποιείται ειδική συσκευή, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία του ζώου καταχωρίζονται στην ψηφιακή βάση.

Υποχρεωτική η σήμανση – Τι σημαίνει για τις ενισχύσεις

Το νέο σύστημα εφαρμόζεται πιλοτικά το 2026 στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 αιγοπρόβατα ηλικίας άνω των έξι μηνών.

Για τις συγκεκριμένες μονάδες, η τοποθέτηση του ηλεκτρονικού βώλου και η καταχώριση του ζώου στην Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας αποτελούν προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τις σχετικές ενισχύσεις. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2027.

Από το 2027 προβλέπεται η επέκταση της υποχρέωσης σε όλες τις εκτροφές ανεξαρτήτου μεγέθους. Κάτι που σημαίνει ότι, για τις εκμεταλλεύσεις που υπάγονται στην υποχρέωση, ζώα χωρίς την προβλεπόμενη ηλεκτρονική σήμανση και καταχώριση δεν θα μπορούν να θεωρούνται επιλέξιμα για τις σχετικές ενισχύσεις.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΑΑΤ, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών, ώστε η μετάβαση στο νέο σύστημα να γίνει ομαλά και να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην καταβολή των ενισχύσεων εξαιτίας της μη τήρησης των υποχρεώσεων σήμανσης.

Έλεγχος των επιδοτήσεων και καλύτερη αντιμετώπιση των ζωονόσων

Πέρα από τις αγροτικές ενισχύσεις, το νέο σύστημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την προστασία της κτηνοτροφίας από τις ζωονόσους. Η ύπαρξη μιας ενιαίας ψηφιακής βάσης, στην οποία θα καταγράφονται τα ζώα και οι μεταβολές του ζωικού κεφαλαίου, επιτρέπει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες να έχουν πληρέστερη εικόνα των εκμεταλλεύσεων και να πραγματοποιούν πιο αποτελεσματικούς ελέγχους.

Η δυνατότητα ταυτοποίησης κάθε ζώου διευκολύνει την ιχνηλάτηση σε περιπτώσεις εμφάνισης νοσημάτων, καθώς και την παρακολούθηση των μετακινήσεων που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα.

Όπως εκτιμά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η ηλεκτρονική ταυτοποίηση θα αποτελέσει σταδιακά σημαντικό εργαλείο τόσο για την αξιοπιστία των αγροτικών πληρωμών όσο και για την καλύτερη οργάνωση της κτηνοτροφικής παραγωγής.

Η αρχή από τη Μαγνησία

Η εφαρμογή του νέου συστήματος βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στην κτηνοτροφική μονάδα των αδελφών Κωνσταντίνου και Βασίλη Μόσχου, στο Αχίλλειο Μαγνησίας.

Ο κ. Σχοινάς παρακολούθησε την τοποθέτηση ηλεκτρονικού ενδοστομαχικού βώλου από τον κτηνίατρο της μονάδας, Γιώργο Γάτο, σε μια μικρή προβατίνα, την οποία ονόμασαν συμβολικά «Αυγή».

Μάλιστα όπως δήλωσε ο υπουργός «αυτή η μικρή προβατίνα θα λέγεται Αυγή γιατί συμβολίζει και την αυγή της νέας εποχής για την ελληνική κτηνοτροφία».

Ο ίδιος, τέλος, γνωστοποίησε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης των κτηνοτρόφων, ώστε οι παραγωγοί να γνωρίζουν πότε και με ποιον τρόπο οφείλουν να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική σήμανση των ζώων τους.