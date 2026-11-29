Οι εκπρόσωποι της αγοράς εκτιμούν ότι η κίνηση θα είναι αυξημένη «εφόσον οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν και έχουν καταβληθεί τα δώρα των εορτών» στους εργαζομένους.

Την Πέμπτη (10/12) ανοίγει επίσημα η αυλαία της εορταστικής περιόδου με διευρυμένο ωράριο στα καταστήματα και άνοιγμά τους για τρεις Κυριακές μέσα στον Δεκέμβριο.

Η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών προβλέπει τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου, προσφέροντας επιπλέον ευκαιρίες στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τα ψώνια τους.

Ειδικότερα, για την πρώτη Κυριακή (13/12) προτείνεται τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά από τις 11:00 πμ έως τις 4:00 μμ. Αντίθετα, για τις επόμενες δύο Κυριακές, δηλαδή στις 20 και 27 Δεκεμβρίου, το προτεινόμενο ωράριο επεκτείνεται κατά δύο ώρες, με τα ρολά να μένουν ανεβασμένα από τις 11:00 πμ έως τις 6:00 μμ.

Οι εκπρόσωποι της αγοράς εκτιμούν ότι κατά τις ημέρες αυτές η κίνηση θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη, «εφόσον οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν και έχουν καταβληθεί τα δώρα των εορτών» στους εργαζομένους.

Καθημερινές και παραμονές

Από τις 10 Δεκεμβρίου και μετά, τα καταστήματα θα λειτουργούν τις καθημερινές με συνεχές ωράριο από τις 9:00 πμ έως τις 9:00 μμ. Εξαίρεση θα αποτελέσει η Δευτέρα 14/12, όταν τα μαγαζιά θα λειτουργήσουν από τις 9:00 πμ έως τις 4 το απόγευμα. Όσον αφορά τις παραμονές των μεγάλων εορτών, τόσο την παραμονή των Χριστουγέννων όσο και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, τα εμπορικά καταστήματα σχεδιάζεται να λειτουργήσουν από τις 9:00 πμ έως τις 6:00 μμ, επιτρέποντας στους καταναλωτές τις αγορές της τελευταίας στιγμής πριν τα οικογενειακά τραπέζια.

Υποχρεωτικές αργίες

Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (25-26/12). Επιπλέον, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών εισηγείται να μην λειτουργήσουν τα μαγαζιά ούτε το Σάββατο 2 Ιανουαρίου, την επομένη δηλαδή της Πρωτοχρονιάς, τηρώντας την παραδοσιακή ημέρα ξεκούρασης για τους εργαζομένους στο λιανεμπόριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου εορταστικού ωραρίου δεν είναι υποχρεωτική από τον νόμο, καθώς «το εορταστικό ωράριο είναι προαιρετικό και εναπόκειται στον κάθε εργοδότη αν θα το εφαρμόσει» στην επιχείρησή του.