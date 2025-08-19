ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Καλοκαιρινές συναυλίες Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Με δύο ατμοσφαιρικές συναυλίες, εμπλουτίζει την πολιτιστική φυσιογνωμία του Αυγούστου, η Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνου.

Την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου και την Πέμπτη 28 Αυγούστου στο Ρουσσοσπίτι, η Φιλαρμονική θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες μελωδίες από το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο.
Οι συναυλίες θα ξεκινήσουν και τους δύο χώρους στις 20:45 και θα πραγματοποιηθούν υπό τη διεύθυνση του Αρχιμουσικού Στέλιου Αποστολάκη.

Ο Δήμος Ρεθύμνης προσκαλεί τους συμπολίτες κι επισκέπτες του Ρεθύμνου, να βιώσουν με κέφι και αισιοδοξία την ξεχωριστή μουσική εμπειρία που τους προσφέρουν οι καλλιτέχνες της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνου.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Καλώς να ορίσετε!

