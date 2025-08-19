Λασίθι:Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει έκθεση Γλυπτικής του Tomor Meraj στο «Ειρηνοδικείο» Αγίου Νικολάου την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Στις 20 Αυγούστου 2025 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης γλυπτικής του Tomor Meraj στο Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου.

Ώρα :18:00

Πρόκειται για την 4η προσωπική έκθεση του καλλιτέχνη, ο οποίος ήρθε για πρώτη φορά στον Άγιο Νικόλαο πριν 35 χρόνια.

Ο Tomor Meraj δηλώνει εντυπωσιασμένος από την ομορφιά του τόπου που συνεχίζει να αποτελεί για αυτόν πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.

Στην έκθεση φιλοξενούνται έργα από ξύλο και κρύσταλλο- πέτρες στην φυσική τους κατάσταση (χρώμα- σχήμα), ενώ ο καλλιτέχνης την αποκαλεί ποίημα για την φύση.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30/8 και θα είναι ανοικτή καθημερινά από τις 11:00 -14:00 και από 17:00 – 22:00.

Οργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου

Είσοδος ελεύθερη