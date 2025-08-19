ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει έκθεση Γλυπτικής του Tomor Meraj στο «Ειρηνοδικείο» Αγίου Νικολάου την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στις 20 Αυγούστου 2025 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης γλυπτικής του Tomor Meraj στο Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου.
Ώρα :18:00

Πρόκειται για την 4η προσωπική έκθεση του καλλιτέχνη, ο οποίος ήρθε για πρώτη φορά στον Άγιο Νικόλαο πριν 35 χρόνια.
Ο Tomor Meraj δηλώνει εντυπωσιασμένος από την ομορφιά του τόπου που συνεχίζει να αποτελεί για αυτόν πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.

Στην έκθεση φιλοξενούνται έργα από ξύλο και κρύσταλλο- πέτρες στην φυσική τους κατάσταση (χρώμα- σχήμα), ενώ ο καλλιτέχνης την αποκαλεί ποίημα για την φύση.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30/8 και θα είναι ανοικτή καθημερινά από τις 11:00 -14:00 και από 17:00 – 22:00.
Οργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου
Είσοδος ελεύθερη

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
