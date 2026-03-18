Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Πέθανε στα 108 της χρόνια η «κυρά Ρηνιώ», η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα του νησιού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή η γηραιότερη γυναίκα της Καλύμνου, η Ειρήνη Βούη ή «κυρά» Ρηνιώ, αφήνοντας πίσω έξι παιδιά
Πλήρης ημερών, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, η γηραιότερη γυναίκα της Καλύμνου, Ειρήνη Βούη, γνωστή σε όλους ως η «κυρά» Ρηνιώ.

Γεννημένη στις 27 Ιουλίου 1918, είχε αποκτήσει έξι παιδιά και υπήρξε αγαπητή φυσιογνωμία για ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος της Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος τόνισε πως η «κυρά» Ρηνιώ υπήρξε μια εξαιρετική γυναίκα, μια μητέρα-ηρωίδα που στήριξε την οικογένειά της στα δύσκολα χρόνια. Όπως ανέφερε, μετέφερε και διένειμε η ίδια γάλα στον «Πάνορμο», τη «Χώρα» και άλλους οικισμούς του νησιού για πολλές δεκαετίες.

«Ήταν μια ”σπαθάτη” γυναίκα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, προσθέτοντας: «Έλεγε πάντα αυτό που έπρεπε, που ήθελε να πει, χωρίς περιστροφές. Ευθέως. Αποτελούσε για το νησί μας μητέρα και γυναίκα που ξεχώριζε για την αγωνιστικότητα και τη μαχητικότητά της. Και για αυτό όλοι την καμαρώναμε».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Πάσχα: Πώς θα φτάσει το Άγιο Φως στην Ελλάδα εν μέσω συγκρούσεων – Πόλη-«φάντασμα» η Ιερουσαλήμ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST