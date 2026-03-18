Συναγερμός για «λουκέτο» στα βενζινάδικα: Έκτακτη συνέλευση των πρατηριούχων για απεργία διαρκείας

Σε φάση κλιμάκωσης περνούν οι αντιδράσεις των βενζινοπωλών σε όλη τη χώρα για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα υγρά καύσιμα, με την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος να αποφασίζει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, προκειμένου να καθοριστεί η στάση του κλάδου απέναντι στο ενδεχόμενο πανελλαδικών κινητοποιήσεων. Το σενάριο ακόμη και για απεργία με κλειστά βενζινάδικα παραμένει στο τραπέζι, ενώ σε τοπικό επίπεδο έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνονται αποφάσεις. Η Ένωση Βενζινοπωλών Λέσβου έχει ανακοινώσει επ’ αόριστον απεργία από την Πέμπτη 19 Μαρτίου, ενώ ο σύλλογος βενζινοπωλών Ρεθύμνου αποφάσισε κινητοποιήσεις από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 26 Μαρτίου. Οι πρατηριούχοι υποστηρίζουν ότι η διατήρηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους καθιστά πολλές επιχειρήσεις μη βιώσιμες, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, όπου τα πρατήρια έχουν χαμηλότερους όγκους πωλήσεων αλλά υψηλά λειτουργικά έξοδα. Όπως επισημαίνουν, ο κλάδος δεν ζητά κατάργηση κάθε ελέγχου, αλλά αναπροσαρμογή του περιθωρίου κέρδους σε επίπεδα που θα επιτρέπουν τη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τους ίδιους, το ισχύον καθεστώς δεν αποδίδει ουσιαστικό όφελος στον καταναλωτή, καθώς οι τελικές τιμές παραμένουν αυξημένες, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης συνεχίζει να προέρχεται από τη φορολογία στα καύσιμα. Παράλληλα, τονίζουν ότι το κράτος εισπράττει περισσότερα όσο αυξάνονται οι τιμές, την ώρα που τα πρατήρια καλούνται να λειτουργήσουν με ασφυκτικά περιθώρια. Την ίδια στιγμή, οι τιμές στην αντλία συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, με την αμόλυβδη 95 οκτανίων να πλησιάζει ή και να ξεπερνά πλέον σε αρκετές περιοχές το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων την Τρίτη 17 Μαρτίου, η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης 95 διαμορφώθηκε στα 1,940 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ημέρα, η μέση τιμή της αμόλυβδης 100 οκτανίων έφτασε τα 2,131 ευρώ, του πετρελαίου κίνησης τα 1,916 ευρώ και του υγραερίου κίνησης το 1,234 ευρώ. Στην Κρήτη, οι τιμές κινούνται ακόμη υψηλότερα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 στις 17 Μαρτίου καταγράφηκε στα 1,977 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώθηκε στα 1,956 ευρώ. Σε αρκετά πρατήρια του νησιού, μάλιστα, η τιμή της 95άρας είχε ήδη φτάσει από την προηγούμενη ημέρα τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την πορεία των κινητοποιήσεων, καθώς η έκτακτη συνέλευση της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος αναμένεται να καθορίσει αν οι τοπικές αποφάσεις θα εξελιχθούν σε ευρύτερη πανελλαδική αντίδραση.