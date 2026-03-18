Ηράκλειο: Μαραθώνιος απολογιών για τους 22 του κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων – Τη Δευτέρα το «κατώφλι» για τους εγκεφάλους

Με τμηματικό ρυθμό και παρουσία ενώπιον της ανακρίτριας ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα εξελιχθεί η διαδικασία των απολογιών για τους 22 συλληφθέντες στην υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που ερευνάται για εμπορία ανθρώπων, με βασικό πεδίο δράσης την εργασιακή και οικονομική εκμετάλλευση αλλοδαπών. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμίες, με αποτέλεσμα η διαδικασία να εκτείνεται από την Παρασκευή 20 Μαρτίου έως και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου. Λίγο πριν από τις 14:00, οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στα Δικαστήρια Ηρακλείου, όπου άρχισε να ξεδιπλώνεται το επόμενο στάδιο μιας δικογραφίας που, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, περιγράφει ένα πολυπλόκαμο σχήμα με διάρκεια δράσης από το 2021 έως το 2026. Η έρευνα αποδίδει στο φερόμενο κύκλωμα συστηματική εμπλοκή σε παράνομη εκμετάλλευση αλλοδαπών, έκδοση πλαστών εγγράφων και κατακράτηση χρημάτων. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται δύο ιδιοκτήτες ιδιωτικού ΚΕΠ στο Ηράκλειο, οι οποίοι, κατά την αστυνομική έρευνα, φέρονται να αξιοποιούσαν την επιχείρησή τους ως προκάλυμμα για τη λειτουργία της οργάνωσης. Οι βασικοί κατηγορούμενοι, που η ΕΛ.ΑΣ. τοποθετεί στον στενό πυρήνα του σχήματος και συνδέει άμεσα με το συγκεκριμένο ιδιωτικό ΚΕΠ, έλαβαν προθεσμία ώστε να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η δικογραφία περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υποθέσεις που αφορούν τουλάχιστον 48 αλλοδαπούς, ενώ άλλα 212 πρόσωπα παραμένουν στο στάδιο της διερεύνησης. Κατά τα ευρήματα της προανάκρισης, η οργάνωση εμφανίζεται να είχε σαφή ιεραρχική διάρθρωση, καθορισμένους ρόλους και οργανωμένη μεθοδολογία. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο 51χρονος, που φέρεται ως επικεφαλής, είχε τον κεντρικό έλεγχο των χρηματικών ροών, εισπράττοντας ποσά από μεσάζοντες και εικονικούς εργοδότες, χωρίς να έρχεται ο ίδιος σε άμεση επαφή με τα φερόμενα θύματα. Για κάθε υπόθεση, τα ποσά που, σύμφωνα με τη δικογραφία, απαιτούνταν κυμαίνονταν από 2.000 έως 20.000 ευρώ ανά άτομο, ανάλογα με το είδος των εγγράφων που εκδίδονταν. Σημαντική θέση στο υπό διερεύνηση δίκτυο αποδίδεται και σε αλλοδαπούς ενδιάμεσους, οι οποίοι φέρονται να προσέγγιζαν ανθρώπους υποσχόμενοι εργασία και τακτοποίηση της παραμονής τους μέσω πλαστών δικαιολογητικών. Παράλληλα, στην ίδια υπόθεση περιλαμβάνονται και εικονικοί εργοδότες, που εμφανίζονται να συνυπέγραφαν ψευδείς συμβάσεις εργασίας για θέσεις που, σύμφωνα με την έρευνα, δεν υπήρχαν ποτέ στην πράξη. Από τους εμπλεκόμενους, οι 11 φέρονται να διατηρούσαν στην κατοχή τους τόσο ταξιδιωτικά έγγραφα αλλοδαπών όσο και χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν στους ίδιους τους αλλοδαπούς. Οι υπόλοιποι, κατά τη δικογραφία, συμμετείχαν στις παράνομες διαδικασίες χωρίς να κρατούν έγγραφα. Η φερόμενη δράση του κυκλώματος δεν περιοριζόταν μόνο στο Ηράκλειο. Οι αρχές εντοπίζουν διασυνδέσεις και δραστηριότητα στη Μεσαρά, στον Άγιο Νικόλαο, στη Θήβα και στην Αττική, ενώ το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στην οργάνωση εκτιμάται ότι φτάνει τα 5 εκατ. ευρώ. Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν περίπου 200.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και έγγραφα, διαβατήρια, ατζέντες, πολυτελή Ι.Χ., όπλα και πυρομαχικά. Από την πλευρά της υπεράσπισης, οι συνήγοροι του 51χρονου και της 44χρονης συζύγου του, Διονύσης Βέρρας, Δημήτρης Μηλαθιανάκης και Νίκος Παπαδαντωνάκης, δηλώνουν ότι οι εντολείς τους απορρίπτουν στο σύνολό τους τις κατηγορίες. Παράλληλα, εκφράζουν την εκτίμηση ότι το βαρύ κατηγορητήριο περί εγκληματικής οργάνωσης και εμπορίας ανθρώπων δεν θα επιβεβαιωθεί στην εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Η υπόθεση αναδεικνύει, με βάση τα έως τώρα δεδομένα της έρευνας, έναν μηχανισμό που φέρεται να αξιοποίησε το θεσμικό πλαίσιο για τους μετακλητούς εργάτες γης σε συνδυασμό με πλαστά έγγραφα, με στόχο να διευκολύνει την παράνομη παραμονή αλλοδαπών και ταυτόχρονα να αποκομίζει μεγάλα οικονομικά οφέλη.