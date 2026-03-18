Κρήτη: «Μεταχειρίζονταν το παιδί σαν εργαλείο» – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη μητέρα του 3χρονου Άγγελου

«Αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να είναι μητέρα».
Σοκάρουν τα όσα βγαίνουν στο «φως» για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου, η δίκη του οποίου θα συνεχιστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου.
Ο θάνατός του είχε προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση. Το παιδί κατέληξε τον Φεβρουάριο του 2025 στο Ηράκλειο Κρήτης μετά από βαρύτατες κακώσεις, εγκαύματα και εκτεταμένη κακοποίηση από τη μητέρα του και τον σύντροφό της. Με τον θάνατό του χάρισε ζωή, καθώς η γιαγιά του δώρισε τα όργανά του.
Χθες, οι τρεις κατηγορούμενοι – δηλαδή η 27χρονη μητέρα, ο 45χρονος τότε σύντροφός της και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού – οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίο και αρνούνται τις κατηγορίες.
«Αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να είναι μητέρα»
«Είχαν το παιδί σαν ένα είδος "παιχνιδιού" μεταξύ τους» υποστήριξε η ψυχολόγος, Φραντζέσκα Καραγιάννη μιλώντας στο Action24.
«Αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να είναι μητέρα. Μία γυναίκα η οποία χτυπά και φέρεται με έναν τέτοιο τρόπο στο παιδί της, μας βάζει σε έναν προβληματισμό γιατί η βία είχε κλιμάκωση, άρα η ίδια συνειδητοποιούσε, έβλεπε μπροστά στα μάτια της τα αποτελέσματα της πράξης της και όχι μόνο δεν σταματούσε, αλλά συνέχιζε με έναν πιο έντονο ρυθμό, μένος και βία».
«Είχαν το παιδί σαν ένα είδος “παιχνιδιού” μεταξύ τους. Μία αθώα ψυχή την οποία τη μεταχειρίζονταν ουσιαστικά σαν αντικείμενο, σαν εργαλείο προκειμένου να βγάζουν το μένος, τον θυμό τους. Αυτό είναι παθολογία», συμπλήρωσε η ίδια.
«Είναι θλιβερό εν έτη 2026 να υπάρχουν τέτοια συμβάντα και να μην υπάρχει έλεγχος και ευαισθητοποίηση για το τι σημαίνει γονεϊκότητα».
«Χρειάζεται να δώσουμε μία φωνή στον κόσμο, ώστε να ενεργοποιούνται όταν ακούνε τέτοια συμβάντα. Αυτό (σ.σ. η κακοποίηση του 3χρονου Άγγελου) ήταν κάτι που δεν έγινε μία φορά», τόνισε.
Η κατάθεση του αστυνομικού
Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση αστυνομικού που κλήθηκε στο νοσοκομείο όταν μεταφέρθηκε ο 3χρονος Άγγελος σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, οι γιατροί από την πρώτη στιγμή ενημέρωσαν τις Αρχές ότι υπήρχε υποψία κακοποίησης, καθώς το παιδί είχε μεταφερθεί σε κωματώδη κατάσταση και έφερε χτυπήματα στο κεφάλι, την κοιλιά και σε ολόκληρο το σώμα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η μητέρα αρχικά ισχυρίστηκε ότι όταν έφυγε από το σπίτι για να πάρει καφέ, το παιδί ήταν καλά και πως όταν επέστρεψε το βρήκε σε αυτή την κατάσταση. Όπως ανέφερε ο αστυνομικός, η 27χρονη βρισκόταν σε ήρεμη κατάσταση, ενώ του είπε ότι η ίδια φώναξε τη γειτόνισσα, η οποία κάλεσε το ασθενοφόρο.
Κατά τη μεταφορά της στο Αστυνομικό Μέγαρο, η γυναίκα φέρεται να άλλαξε τα λεγόμενά της και να ανέφερε ότι ο σύντροφός της ήταν εκείνος που χτυπούσε το παιδί. Όπως ανέφερε ο αστυνομικός η μητέρα ήταν πολύ ήρεμη και οι απαντήσεις της ήταν μονολεκτικές ενώ τόνισε πως ουδέποτε ρώτησε για την κατάσταση υγείας του παιδιού.
Στη συνέχεια, ο ίδιος αστυνομικός κατέθεσε ότι κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι εντοπίστηκε ένα γκλομπ κρυμμένο μέσα στον καναπέ. Παράλληλα, βρέθηκαν δύο ξύλινα κομμάτια από βρεφική κούνια, τα οποία – σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε η μητέρα – χρησιμοποιούνταν για να δέχεται χτυπήματα το παιδί. Το ένα από τα αντικείμενα βρέθηκε μέσα στο σπίτι και το δεύτερο εκτός της οικίας.
Στον χώρο υπήρχαν επίσης δύο σκυλιά, γεγονός που ο αστυνομικός ανέφερε στην κατάθεσή του επισημαίνοντας ένα περιστατικό που, όπως είπε, του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση: «Δεν με ρώτησε για το παιδί της. Με ρώτησε αν έφαγαν τα σκυλιά!».
