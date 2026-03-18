Ρέθυμνο:Σύσκεψη στο Σπήλι για την προετοιμασία της Ενθρόνισης του νέου Μητροπολίτου

Το πρωί της Τρίτης, 17ης Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκε διευρυμένη σύσκεψη, στο Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο Σπήλι Ρεθύμνης, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου, Τοποτηρητού της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου κ. Ιωάννης Ταταράκης, ο Ανώτατος Διοικητής Φρουράς Ρεθύμνης και Διοικητής του 548 Α/Μ Τάγματος Πεζικού, Αντισυνταγματάρχης κ. Εμμανουήλ Μουρτζάκης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Νομού Ρεθύμνης κ. Χρήστος Παπαδάκης, ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Ρεθύμνου, ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, Πανοσιολ. Αρχιμ. Αθανάσιος Καραχάλιος, και ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος αυτής, Αιδεσιμολ. Πρωτ. Ευάγγελος Κοπανάκης.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα θέματα και οι λεπτομέρειες για την Τελετή της Ενθρονίσεως του νέου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ, η οποία θα λάβει χώρα την Κυριακή, 29η Μαρτίου 2026.

Ο Σεβασμιώτατος Τοποτηρητής κ. Πρόδρομος ευχαρίστησε θερμά όλους τους εμπλεκομένους φορείς για την ολοπρόθυμη βοήθεια και συμμετοχή τους στην προετοιμασία της μεγάλης και ιστορικής αυτής ημέρας.

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος κάλεσε σε σύσκεψη τους τους Ηγουμένους των ανδρώων Ιερών Μονών, τους Αρχιερατικούς Επιτρόπους και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, παρουσία και του Πρωτοσυγκέλλου και του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Μητροπόλεως, προκειμένου να ρυθμιστούν τα διακονήματα για τη μεγάλη ημέρα της Ενθρονίσεως του νέου Ποιμενάρχη τους.

Μετά το πέρας της συσκέψεως, όλοι παρακάθησαν σε γεύμα, στην Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ Σπηλίου, ενώ ο Σεβασμιώτατος κ. Πρόδρομος είχε τη χαρά να συναντήσει και να λάβει την ευχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Λάμπης κ. Ειρηναίου.