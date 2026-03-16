Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στον Πειραιά

Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον μεγάλο Έλληνα πολιτικό και πολίτη του Πειραιά, Ελευθέριο Βενιζέλο, διοργανώνουν η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η Ομόνοια» σε συνεργασία με τον Δήμος Πειραιά.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 στις 11:00 π.μ. στην πλατεία που φέρει το όνομα του Κρητικού ηγέτη, μπροστά από τον ανδριάντα του, στον Πειραιά.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:
επιμνημόσυνη δέηση,
κατάθεση στεφάνων,
ομιλίες για την ιστορική προσφορά του Βενιζέλου,
μουσικοχορευτικό πρόγραμμα,
καθώς και κρητικό κέρασμα για τους παρευρισκόμενους.
