Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στον Πειραιά

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το Σάββατο 21 Μαρτίου.

Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον μεγάλο Έλληνα πολιτικό και πολίτη του Πειραιά, Ελευθέριο Βενιζέλο, διοργανώνουν η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η Ομόνοια» σε συνεργασία με τον Δήμος Πειραιά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 στις 11:00 π.μ. στην πλατεία που φέρει το όνομα του Κρητικού ηγέτη, μπροστά από τον ανδριάντα του, στον Πειραιά.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

επιμνημόσυνη δέηση,

κατάθεση στεφάνων,

ομιλίες για την ιστορική προσφορά του Βενιζέλου,

μουσικοχορευτικό πρόγραμμα,

καθώς και κρητικό κέρασμα για τους παρευρισκόμενους.

Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Παράταση ζητούν οι γιατροί μετά...

0
Ώστε να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης των προληπτικών εξετάσεων...

Φοροελαφρύνσεις: Μειωμένα τεκμήρια διαβίωσης αλλά και μισός...

0
Οι νέες ελαφρύνσεις έρχονται σε συνέχεια της μείωσης των...

Popular

More like this
Related

Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Παράταση ζητούν οι γιατροί μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης

ΠΚ team ΠΚ team -
Ώστε να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης των προληπτικών εξετάσεων...

Φοροελαφρύνσεις: Μειωμένα τεκμήρια διαβίωσης αλλά και μισός ο ΕΝΦΙΑ για χιλιάδες μικρούς οικισμούς

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι νέες ελαφρύνσεις έρχονται σε συνέχεια της μείωσης των...

Διεθνής αποθέωση για την Κρήτη: Στην κορυφή των προορισμών με το καλύτερο «Value for Money» για το 2026

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Κρήτη και η Σύρος κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις...

Ταξί: Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί από την Τρίτη 17 Μαρτίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί της Αττικής αύριο το πρωί...

