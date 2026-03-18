«Πρωταθλητής» αφίξεων το «Νίκος Καζαντζάκης» τον Φεβρουάριο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αύξηση 10% των επιβατών στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ για το πρώτο δίμηνο του 2026.

Άνοδο 10% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) το πρώτο δίμηνο του 2026, σε σχέση με το 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 ανήλθε στους 475.376 επιβάτες, έναντι 432.202 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Το αεροδρόμιο Ηρακλείου εξυπηρέτησε τους περισσότερους επιβάτες

Ο Φεβρουάριος του 2026 παρουσίασε άνοδο επιβατικής κίνησης 18,3%, συνολικά και για τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ.

Ενδεικτικά, το αεροδρόμιο Ηρακλείου, τον Φεβρουάριο, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 19,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Διακινήθηκαν 149.435 επιβάτες, έναντι 125.133 πέρυσι.

Αύξηση καταγράφηκε και στα 39 αεροδρόμια της χώρας (24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ)

Αύξηση 9,1%, προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για το πρώτο δίμηνο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 5.809.923, έναντι 5.327.665 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 7,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ειδικότερα, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 50.517πτήσεις, έναντι 47.106 πτήσεων πέρυσι.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Ελευθέριο...

Το Σάββατο 21 Μαρτίου. Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον...

Ρέθυμνο:Σύσκεψη στο Σπήλι για την προετοιμασία της...

17 Μαρτίου 2026 Το πρωί της Τρίτης, 17ης Μαρτίου 2026,...

