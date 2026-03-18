Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Το Πρόγραμμα Εορτασμού της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821, με συμμετοχή Τμήματος της 133 Σμηναρχίας Μάχης, στην παρέλαση στο Καστέλλι μετά από 14 χρόνια

Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, θα πραγματοποιηθούν και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες (Θραψανού, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου) του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, τιμώντας με σεβασμό και υπερηφάνεια τον αγώνα των προγόνων μας, που με αυτοθυσία αγωνίστηκαν για μια ελεύθερη Ελλάδα.

Οι φετινές εκδηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς μετά από 14 χρόνια θα συμμετάσχει στην παρέλαση στο Καστέλλι, Τμήμα της 133 Σμηναρχίας Μάχης, η οποία εδρεύει στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας και πιο συγκεκριμένα στο Καστέλλι, προσδίδοντας ξεχωριστό κύρος και συμβολισμό στον εορτασμό. Η παρουσία της ενισχύει το αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας και αναδεικνύει τον διαχρονικό δεσμό της τοπικής κοινωνίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Εορταστικών Εκδηλώσεων της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

ΓΕΝΙΚΑ

Από 8ης πρωινής ώρας της 23ης ως τη δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου 2026

1. Γενικός σημαιοστολισμός.

2. Φωταγώγηση των Δημοσίων, Δημοτικών καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου 2026.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Ώρα 07:00 π.μ.

Οι καμπάνες των εκκλησιών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες θα σημάνουν χαρμόσυνα.

Ώρα 08:00 π.μ.

Επίσημη Έπαρση της Σημαίας στα Δημοτικά Καταστήματα Αρκαλοχωρίου, Θραψανού και Καστελλίου.

Δημοτική Ενότητα Θραψανού

Ώρα 09.30 π.μ.

Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στο Θραψανό. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει, η Εκπαιδευτικός του Δημοτικού Σχολείου Θραψανού, κα. Κελαράκη Αικατερίνη.

Ώρα 10.00 π.μ.

Τελετή στο Ηρώο Πεσόντων στο Θραψανό (Τελετάρχης: Aγγελάκη Ευαγγελία)

 Επιμνημόσυνη δέηση

 Κατάθεση Στεφάνων από τους:

– Εκπρόσωπο Κυβέρνησης

– Εκπρόσωπο/ους της Βουλής των Ελλήνων

– Βουλευτές/Ευρωβουλευτές, Εκπροσώπους Κοινοβουλευτικών Κομμάτων

– Εκπρόσωπο της Περιφέρειας

– Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Θραψανού

– Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας Θραψανού

– Εκπρόσωπος Δομής Κεραμικής Θραψανού

– Εκπρόσωπος Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θραψανού

– Εκπροσώπους Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θραψανού

 Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών.

 Εθνικός Ύμνος

Ώρα 10:30 π.μ.

Παρέλαση στο Θραψανό

Δημοτική Ενότητα Καστελλίου

Ώρα 09:00 π.μ.

Επίσημη Δοξολογία στο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Καστέλλι. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει, η Εκπαιδευτικός του Γενικού Λυκείου Καστελλίου Δυράκη Πελαγία.

Ώρα 09:45 π.μ.

Τελετή στο Ηρώο Πεσόντων στο Καστέλλι (Τελετάρχης: Μαραυγάκης Αναστάσιος) .

 Επιμνημόσυνη δέηση

 Κατάθεση Στεφάνων από τους:

– Εκπρόσωπο Κυβέρνησης

– Εκπρόσωπο/ους της Βουλής των Ελλήνων

– Βουλευτές/Ευρωβουλευτές, Εκπροσώπους Κοινοβουλευτικών Κομμάτων

– Εκπρόσωπο της Περιφέρειας

– Δημοτική Αρχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

– Εκπρόσωπο της 133 Σμηναρχίας Μάχης

– Διοικητή Αστυνομικού Σταθμού Καστελλίου

– Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας Καστελλίου

– Εκπρόσωπος 7ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Καστελλίου

– Εκπροσώπους αναπηρικών, εφεδροπολεμιστικών & αντιστασιακών οργανώσεων

– Εκπροσώπους Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστελλίου

– Εκπροσώπους Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστελλίου

– Εκπρόσωπο Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καστελλίου

 Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών.

 Εθνικός Ύμνος

Ώρα 10:15 π.μ.

Παρέλαση στο Καστέλλι

Στην Παρέλαση μετά από 14 χρόνια, θα συμμετάσχει και τμήμα της 133 ΣΜ, η οποία εδρεύει στο Δήμο μας.

Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου

Ώρα 11:00 π.μ.

Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στο Αρκαλοχώρι. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει, η εκπαιδευτικός του ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου κα. Αναστασάκη Καλλιόπη.

Ώρα 11:30 π.μ.

Τελετή στην Πλατεία Ελευθερίας στις προτομές των τοπικών Ηρώων, θυμάτων του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, Αντωνίου Γιαμαλάκη & Εμμανουήλ Λαμπράκη (Τελετάρχης: Γρινιεζάκης Χαράλαμπος)

 Επιμνημόσυνη δέηση

 Κατάθεση Στεφάνων από τους:

– Εκπρόσωπο Κυβέρνησης

– Εκπρόσωπο/ους της Βουλής των Ελλήνων,

– Βουλευτές/Ευρωβουλευτές, Εκπροσώπους Κοινοβουλευτικών Κομμάτων

– Εκπρόσωπο της Περιφέρειας

– Δημοτική Αρχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

– Διοικήτρια Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδας

– Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας Αρκαλοχωρίου

– Εκπροσώπους αναπηρικών, εφεδροπολεμιστικών & αντιστασιακών οργανώσεων

– Εκπρόσωπο οικογενειών των Ηρώων

– Εκπρόσωπο Δημόσιου ΙΕΚ Αρκαλοχωρίου

– Εκπροσώπους Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαλοχωρίου

– Εκπροσώπους Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαλοχωρίου

– Εκπρόσωπο Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

 Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών.

 Εθνικός Ύμνος.

Ώρα 12:00 μ.μ.

Παρέλαση στο Αρκαλοχώρι

Στις Κοινότητες θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις και ο Δήμος θα εκπροσωπηθεί από τους Προέδρους των Κοινοτήτων.