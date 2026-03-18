ΟΦΗ:Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ για τα εισιτήρια της 25ης Απριλίου

Η πρώτη ενημέρωση του ΟΦΗ για τα εισιτήρια του τελικού κυπέλλου – Οι σημαντικές οδηγίες

Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ για τα εισιτήρια της 25ης Απριλίου – Προτεραιότητα στους κατόχους διαρκείας

Η ΠΑΕ ΟΦΗ γνωστοποίησε την πρώτη ενημέρωση σχετικά με τα εισιτήρια του τελικού του κυπέλλου της 25ης Απριλίου στο Πανθεσσαλικό.

Αναλυτικά η ενημέρωση του ΟΦΗ αναφέρει:

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να αρχίσει η διάθεση των εισιτηρίων του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2026, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, στο Πανθεσσαλικό στάδιο (25/4, 20:30).

Προκειμένου να είναι απόλυτα προετοιμασμένος ο κόσμος του ΟΦΗ και να μη χαθεί χρόνος από τη στιγμή που τεθούν προς πώληση τα εισιτήρια του αγώνα, κάνουμε γνωστά τα παρακάτω:

1) Οι κάτοχοι Εισιτηρίων Διαρκείας 2025-26 θα έχουν προτεραιότητα αγοράς για 48 ώρες.

2) Κάθε κάτοχος Εισιτηρίου Διαρκείας 2025-26 θα έχει δικαίωμα αγοράς συνολικά 2 εισιτηρίων στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. *Δεν ισχύει για τα δωρεάν παιδικά Εισιτήρια Διαρκείας.

Προσοχή: Προτρέπουμε τους κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας της ομάδας μας, μέχρι τη στιγμή που θα τεθούν προς διάθεση τα Εισιτήρια του Τελικού, να έχουν ήδη συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται (Ονοματεπώνυμα και ΑΜΚΑ για τα δύο Εισιτήρια που δικαιούνται), προκειμένου να γίνει η διαδικασία όσο το δυνατόν πιο άμεσα.

Μετά την περσινή «απόβαση» των Κρητικών στο Ολυμπιακό στάδιο, πάμε για μια νέα «απόβαση», αυτή τη φορά στο Πανθεσσαλικό στάδιο, για να δείξουμε σε όλους τη δύναμή μας!

Μετά τις πρώτες 48 ώρες, εννοείται ότι δεν θα είναι ελεύθερα προς όλους τα εισιτήρια που θα μείνουν για το μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ, αλλά θα μπουν κάποιες συγκεκριμένες δικλίδες ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα εισιτήρια θα πάνε σε φιλάθλους του ΟΦΗ.