Χανιά:Εκπαιδευτική επίσκεψη της Περιβαλλοντικής Ομάδας του ΓΕΛ Βάμου στο ΜΑΙΧ.

Εκπαιδευτική επίσκεψη της Περιβαλλοντικής Ομάδας του ΓΕΛ Βάμου στο ΜΑΙΧ. – Από τη γνώση στη δράση για την τοπική χλωρίδα και την αειφορία

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε εχθές, η εκπαιδευτική επίσκεψη της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Γενικού Λυκείου Βάμου στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος

«Από τη Γνώση στη Δράση: Τοπική Χλωρίδα και Αειφόρος Σχολική Καλλιέργεια», με συντονιστή τον εκπαιδευτικό κ. Χάρη Παπαδάκη.

Η δράση αυτή αποτέλεσε μια ουσιαστική εμπειρία βιωματικής μάθησης, συνδέοντας τη σχολική εκπαίδευση με την επιστημονική έρευνα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά σημαντικές δομές και δραστηριότητες του Ινστιτούτου, όπως:

• το Εργαστήριο Εδαφολογίας και Φυλλοδιαγνωστικής,

• τη Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών (Τράπεζα Σπόρων & Herbarium),

• τον Βοτανικό Κήπο του Ινστιτούτου.

Μέσα από την ξενάγηση και την επιστημονική ενημέρωση, οι μαθητές ήρθαν σε άμεση επαφή με την έννοια της προστασίας της βιοποικιλότητας και της αξίας των ενδημικών φυτών της Κρήτης, κατανοώντας τη σημασία της διατήρησης και ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η προσφορά ενδημικών φυτών από το ΜΑΙΧ προς το σχολείο μας, με στόχο τη δημιουργία σχολικού κήπου. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη βιωματική εκπαίδευση και προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους μαθητές, όπως:

• ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης,

• καλλιέργεια υπευθυνότητας και συνεργασίας,

• σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την πράξη,

• ενεργή συμμετοχή σε δράσεις αειφορίας και προστασίας της τοπικής χλωρίδας.

Θερμές ευχαριστίες προς τον Διευθυντή του ΜΑΙΧ, Δρ. Γιώργο Μπαουράκη, για τη διαρκή υποστήριξη και τη συμβολή του στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και προς τους επιστημονικούς υπεύθυνους της επίσκεψης:

τον Δρ. Γεώργιο Πρεκατσάκη,

τον υπ. Δρ. Μιχάλη Χορευτάκη

την κα Ηλέκτρα Ρεμούνδου

και την κα Χριστίνα Θεοδωρίδη, για την άρτια ξενάγηση και τη μεταφορά πολύτιμης γνώσης στους μαθητές μας.

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν περιορίζεται στη θεωρία. Είναι εμπειρία, καλλιέργεια και ευθύνη για το μέλλον.

Το Γενικό Λύκειο Βάμου συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και την ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνία και το περιβάλλον.

Με εκτίμηση

Ο Συντονιστής

Χάρης Παπαδάκης

Καθηγητής Φυσικής ΓΕΛ Βάμου

Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης