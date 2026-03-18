Λευτέρης Αυγενάκης: «Έργα δισεκατομμυρίων και νέες υποδομές αλλάζουν τον χάρτη της Κρήτης»

Μηνύματα με σαφή πολιτικό προσανατολισμό για την αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης, την ανάγκη σοβαρότητας στον δημόσιο διάλογο και τον ρόλο της Ελλάδας σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, έστειλε ο Λευτέρης Αυγενάκης, κατά τη συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΑ Ηρακλείου 97.5 FM.

Ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου ανέδειξε τις σημαντικές εξελίξεις σε κρίσιμα έργα υποδομών στο νησί, ενώ παράλληλα άσκησε κριτική στην ποιότητα του πολιτικού λόγου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για υπευθυνότητα και ουσιαστική αντιπαράθεση.

Απέναντι στην τοξικότητα – Πολιτική με ευθύνη

Αναφερόμενος στο επίπεδο του δημόσιου διαλόγου, ο Λευτέρης Αυγενάκης τόνισε: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου, αγνοώντας βασικούς κανόνες πολιτικής συμπεριφοράς, επιλέγει έναν δρόμο που στηρίζεται στην απρέπεια, στη λάσπη και στους ακραίους χαρακτηρισμούς. Δυστυχώς, υπάρχει ένα κοινό που επιδοκιμάζει αυτή τη στάση».

Υπογράμμισε ότι η εμμονή σε ψευδείς αναφορές και επιθέσεις δεν συμβάλλει στην πολιτική ουσία και πλήττει τον δημόσιο διάλογο.

Μεγάλα έργα στην Κρήτη – Αναπτυξιακή δυναμική με συγκεκριμένα αποτελέσματα

Ο κ. Αυγενάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Κρήτη τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μια νέα φάση ουσιαστικής στήριξης από την κεντρική κυβέρνηση. Όπως ανέφερε, υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει διαμορφωθεί ένα συνεκτικό πλαίσιο παρεμβάσεων που περιλαμβάνει μεγάλα έργα υποδομών, τα οποία για δεκαετίες παρέμεναν σε επίπεδο εξαγγελιών.

Τόνισε ότι η προσωπική παρακολούθηση των έργων από τον Πρωθυπουργό έχει συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση διαδικασιών και στην άρση χρόνιων εμποδίων, δίνοντας στην Κρήτη τη δυνατότητα να καλύψει σημαντικά αναπτυξιακά κενά.

Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελλίου

Το έργο προχωρά με γρήγορους ρυθμούς και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις υποδομών στη χώρα.

• Ολοκλήρωση κατασκευής: 2027

• Έναρξη λειτουργίας: 2028

«Πρόκειται για ένα έργο εθνικής σημασίας, που θα εξυπηρετεί ολόκληρη την Κρήτη και θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις δυνατότητες του νησιού», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφθηκε το εργοτάξιο μαζί με περισσότερα από 80 τοπικά κομματικά στελέχη, διαπιστώνοντας από κοντά την πρόοδο των εργασιών και το εύρος του έργου, το οποίο, όπως τόνισε, αποτυπώνει στην πράξη τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα έργο που δεν αφορά μόνο το Ηράκλειο, αλλά το σύνολο της Κρήτης, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Το νέο αεροδρόμιο θα μπορεί να εξυπηρετεί τουλάχιστον 15 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, όταν το υφιστάμενο «Νίκος Καζαντζάκης» υποδέχθηκε περίπου 10 εκατομμύρια.

ΒΟΑΚ – Ένα έργο που περνά από τις εξαγγελίες στην πράξη

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόοδο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ):

• Στο τμήμα Μάλια – Άγιος Νικόλαος οι εργασίες εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς

• Το έργο προχωρά συνολικά σε όλο το μήκος του νησιού

«Ένα έργο που για χρόνια έμενε στις εξαγγελίες, σήμερα υλοποιείται με συνέπεια και στενή παρακολούθηση», τόνισε.

ΝΟΑΚ: Κρίσιμος άξονας για τη σύνδεση του Νότου και την ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης

Ο Λευτέρης Αυγενάκης ανέδειξε τη σημασία του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης ως καθοριστικής παρέμβασης για την ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού, επισημαίνοντας ότι η υλοποίησή του αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σύνδεση του Νότου με το νέο διεθνές αεροδρόμιο και για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων περιοχών που συγκεντρώνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον.

Όπως σημείωσε, μέχρι πρόσφατα η εικόνα ήταν ασαφής και ορισμένα κρίσιμα τμήματα βρίσκονταν ακόμη και σε κίνδυνο απένταξης, ωστόσο με συντονισμένες ενέργειες κατέστη δυνατή η διάσωσή τους, ενώ προχώρησαν σημαντικές παρεμβάσεις, όπως οι παρακάμψεις Μοιρών και Τυμπακίου από την Περιφέρεια Κρήτης.

Παράλληλα, με πρόσφατη κοινοβουλευτική του παρέμβαση ζητά την ένταξη των τμημάτων Πραιτώρια – κόμβος Αρκαλοχωρίου και Ιεράπετρα – Βιάννος – κόμβος Αρκαλοχωρίου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για κοινό αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας, ενώ η τελική χάραξη θα προκύψει αποκλειστικά μέσα από τις προβλεπόμενες μελέτες και όχι από πολιτικές παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην παρουσία του αρμόδιου Υφυπουργού Υποδομών, Νίκου Ταχιάου, κατά τη συζήτηση σχετικής επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή, τονίζοντας ότι απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια και ουσιαστική ανταπόκριση στα κρίσιμα ζητήματα που τίθενται για την προώθηση του έργου.

Ελλάδα και γεωπολιτικές εξελίξεις – Σταθερότητα και υπευθυνότητα

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση της Ελλάδας, υπογράμμισε:

• Η χώρα λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή

• Η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με εθνική υπευθυνότητα

Για τις σχετικές αποφάσεις: «Η Ελλάδα στέκεται με συνέπεια δίπλα στους συμμάχους της και στον κυπριακό ελληνισμό. Πρόκειται για στάση που αποτυπώνει ευθύνη και πατριωτισμό».

Επισήμανε, τέλος, ότι:

• Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή

• Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά

• Προτεραιότητα είναι η ασφαλής πορεία της χώρας στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

Κλείνοντας

Ο Λευτέρης Αυγενάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του για συνεχή διεκδίκηση έργων που ενισχύουν την Κρήτη και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, επιμένοντας σε έναν πολιτικό λόγο με ευθύνη, τεκμηρίωση και προοπτική.