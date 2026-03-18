Εορτασμός Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου στον Δήμο Χανίων

Το πρόγραμμα εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου για την Τρίτη 24/3/2026 και για την ημέρα εορτασμού της Εθνικής Επετείου, Τετάρτη 25/3/2026, στον Δήμο Χανίων διαμορφώνεται ως εξής:

Κεντρικό πρόγραμμα εορτασμού

ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

11:00: Προσκύνημα αντιπροσωπειών της σπουδάζουσας και μαθητιώσας νεολαίας, προσκόπων και οδηγών στο Ηρώο Πεσόντων Μαθητών στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο, όπου θα προσέλθουν με επικεφαλής το διδακτικό προσωπικό και τους βαθμοφόρους. Στην τελετή θα παραστούν εκπρόσωποι των αρχών.

Στην αρχή θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση και στη συνέχεια θα γίνει η κατάθεση στεφάνων από αντιπροσωπείες μαθητών Δημοτικής, Μέσης, Τεχνικής Εκπ/σης, σπουδαστών Ανώτερων και Ανωτάτων Σχολών, Προσκόπων και Οδηγών στο Ηρώο Πεσόντων Μαθητών στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο.

Το Μουσικό Σχολείο Χανίων θα αποδώσει τον Εθνικό Ύμνο.

13:00: Σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, οργανισμούς Δημοσίου και Ιδ. Δικαίου, σε ειδικές συγκεντρώσεις και από κατάλληλους ομιλητές θα γίνουν ομιλίες με τις οποίες θα αναλύεται και θα εξαίρεται η εθνική σημασία της Επετείου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

08:00: Επίσημη έπαρση της Σημαίας στο Φρούριο Φιρκά.

10:45: Επίσημη Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, στην οποία θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου, κ.κ. Αμφιλόχιος, Τοποτηρητής της Ι.Μ. Κυδωνίας και Αποκορώνου.

11:40: Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της πόλης (Ρολόι).

Κατάθεση στεφάνων από τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, τους Βουλευτές του Νομού, τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Χανίων εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων, τον Δήμαρχο Χανίων, τον Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Περιφέρειας Κρήτης, την Ένωση Αναπήρων και Θυμάτων πολέμου και εκπροσώπους των παραρτημάτων των αναγνωρισμένων Αντιστασιακών Οργανώσεων κ.α.

Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των Πεσόντων υπέρ της Πατρίδας.

Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

12:00: Παρέλαση (στο καθιερωμένο τόπο παρέλασης) τμημάτων Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, Οργανώσεων και Σωματείων, Οργανώσεων με τοπικές ενδυμασίες, Σχολείων, Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών, Οδηγών, Προσκόπων και Ενόπλων Δυνάμεων.

17.30: Επίσημη υποστολή της Σημαίας στο Φρούριο Φιρκά.

Πρόγραμμα Εορτασμού στη Δ.Ε. Σούδας

ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

09:00: Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ηρώο Πεσόντων Τσικαλαριών και κατάθεση στεφάνων.

11:00: Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου, ομιλία, επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων στην πλατεία Αγίου Νεκταρίου Σούδας και κατάθεση στεφάνων.

Πρόγραμμα Εορτασμού στη Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου

ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

10:00: Δοξολογία στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής στις Μουρνιές.

Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Πλατείας 1833 Μουρνιών.

Πρόγραμμα Εορτασμού στη Δ.Ε. Θερίσου

ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Δημοτική Κοινότητα Περιβολίων

09.:30: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Εκτελεσθέντων, στην Πλατεία Μαρτύρων.

Δημοτική Κοινότητα Βαμβακοπούλου

09:30: Επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων, περιοχή Ψηλορείτη Βαμβακοπούλου.

Δημοτική Κοινότητα Βαρυπέτρου

08:30: Επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων στην Πλατεία Βαρυπέτρου.

Πρόγραμμα Εορτασμού στη Δ.Ε. Ακρωτηρίου

ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Δημοτική Κοινότητα Αρωνίου

10:00: Επιμνημόσυνη δέση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του αύλειου χώρου του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αρωνίου.

Δημοτική Κοινότητα Κουνουπιδιανών

10:30: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Κουνουπιδιανών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Τοπική Κοινότητα Χωρδακίου

10:50: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Χωρδακίου.

Τοπική Κοινότητα Μουζουρά

10:15: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Μουζουρά.

Τοπική Κοινότητα Στερνών

10:00: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Κοιμητηρίου Στερνών.

Πρόγραμμα Εορτασμού στη Δ.Ε. Ν. Κυδωνίας

ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας

09:30: Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της περιοχής.

Τοπική Κοινότητα Γαλατά

09:00: Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου. Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της περιοχής.

Πρόγραμμα Εορτασμού στη Δ.Ε. Κεραμειών

ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Τοπική Κοινότητα Κοντόπουλων

09:00: Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο Ηρώων στην Πλατεία Κατωχωρίου, κατάθεση στεφάνων