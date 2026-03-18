Χανιά:Πασχαλινό παζάρι αγάπης από το σύλλογο «Ορίζοντα»

Και φέτος από τις 23 Μαρτίου έως τις 11 Απριλίου το πασχαλινό παζάρι αγάπης του συλλόγου «Ορίζοντα»

Διάλεξε και φέτος τη λαμπάδα σου από το Πασχαλινό παζάρι του “Ορίζοντα” και στήριξε τις οικογένειες παιδιών και ενηλίκων που πάσχουν από καρκίνο, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές.

“Θα βρείτε τα πιο όμορφα δώρα για τους αγαπημένους σας! Χειροποίητες λαμπάδες από τις εθελόντριες του Συλλόγου, στεφάνια, πασχαλινές συνθέσεις, κάρτες, σπιτικά γλυκά, κουλουράκια από τις «Γειτόνισσες Χαλέπας», κούπες, παιχνίδια και άλλα πολλά, όλα φτιαγμένα με αγάπη. Επισκεφθείτε μας στην οδό Τσουδερών 38Α (πίσω από το 1ο Γυμνάσιο) στον πολυχώρο δράσεων του «Ορίζοντα» και κάντε τις πασχαλινές αγορές σας!”, τονίζουν.

Δευτέρα – Παρασκευή: 9-3 & 5-9 Σάββατο: 9-3

*θα τηρηθεί το εορταστικό ωράριο