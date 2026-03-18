Από το Ρέθυμνο στην Αθήνα: Η πρώτη πανελλήνια εμφάνιση της ταλαντούχας Latin χορεύτριας Νεφέλης

Η Νεφέλη Χωραφά, μια μόλις 12χρονη χορεύτρια από το Ρέθυμνο Κρήτης, ετοιμάζεται να κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα στην αγωνιστική της πορεία στον χορό. Για πρώτη φορά θα συμμετάσχει σε πανελλήνιο αγώνα Latin χορών στην Αθήνα, στο Crown Dance Cup, που θα πραγματοποιηθεί στις 21–22 Μαρτίου 2026.

Η νεαρή χορεύτρια θα αγωνιστεί στην κατηγορία Pro-Am στους χορούς Cha Cha Cha και Rumba, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή στην καλλιτεχνική της διαδρομή και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην εξέλιξή της στον κόσμο του χορού.

Η δασκάλα της, Κωνσταντίνα Κωστογιάννη, η οποία συνεργάζεται μαζί της τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μιλά με συγκίνηση και υπερηφάνεια για τη μαθήτριά της:

«Η Νεφέλη είναι ένα παιδί με ξεχωριστή προσωπικότητα και καλλιτεχνική ψυχή. Είναι δυναμική, με αφοσίωση και αγάπη για τον χορό. Για μένα, η ίδια η προσπάθειά της, η επιμονή και το ταλέντο της έχουν ήδη κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Η συμμετοχή της σε αυτόν τον αγώνα δεν είναι μόνο μια πρώτη εμπειρία, αλλά μια επιβεβαίωση της δύναμης και του πάθους της».

Όπως τονίζει η ίδια, η Νεφέλη έχει δείξει συνέπεια, πειθαρχία και μεγάλη αγάπη για τον χορό – στοιχεία που την καθιστούν έτοιμη να αντιμετωπίσει με αυτοπεποίθηση τον πρώτο της μεγάλο αγώνα.

«Η χαρά μου είναι τεράστια που μπορώ να τη συνοδεύσω σε αυτό το ταξίδι», σημειώνει η Κωνσταντίνα Κωστογιάννη, η οποία θα συμμετάσχει επίσης στον ίδιο αγώνα, αγωνιζόμενη στην κατηγορία Solo Latin Adult, αποδεικνύοντας με το παράδειγμά της τη σημασία της αφοσίωσης και της επιμονής στην πορεία προς τα όνειρα.

Η δασκάλα δεν παραλείπει να ευχαριστήσει όσους στηρίζουν την προσπάθεια της νεαρής χορεύτριας:

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι βρίσκονται δίπλα μας σε αυτό το ταξίδι και κυρίως τους γονείς της Νεφέλης – υπέροχους ανθρώπους με ήθος και αρχές, που σέβονται και στηρίζουν με πίστη τα όνειρα της κόρης τους. Η Νεφέλη, με το ταλέντο, την προσπάθεια και το πνεύμα της, είναι ήδη νικήτρια κυρίως για τον ίδιο της τον εαυτό, καθώς ξεπερνά τα προσωπικά της όρια και απολαμβάνει κάθε στιγμή της διαδρομής της. Η συμμετοχή της στον πανελλήνιο αγώνα θα είναι μια ακόμη λαμπρή στιγμή στην αναπτυξιακή της πορεία και απόδειξη της δύναμης και της αφοσίωσής της».

Η ίδια η Νεφέλη, σε πρόσφατη συνέντευξή της, μιλά με ενθουσιασμό για το ταξίδι της στον χορό: «Είμαι η Νεφέλη Χωραφά και είμαι 12 χρονών. Ξεκίνησα να χορεύω στα 4 με μαθήματα μπαλέτου, ωστόσο τα τελευταία τέσσερα χρόνια η κύρια ενασχόλησή μου είναι το λάτιν. Από μικρή οι γονείς μου κατάλαβαν ότι είμαι καλλιτεχνική φύση και με παρότρυναν προς αυτή την κατεύθυνση. Ήμουν πολύ τυχερή γιατί σε αυτή την πορεία μου διάλεξαν τον καλύτερο συνοδοιπόρο, τη δασκάλα μου, την κυρία Κωνσταντίνα, η οποία πάντα μου βγάζει προς τα έξω τον καλύτερό μου εαυτό, υποστηρίζοντάς με σε ό,τι κι αν κάνω».

Η μικρή χορεύτρια περιγράφει με συγκίνηση την πρώτη της μεγάλη εμπειρία σε μια μεγάλη διοργάνωση: «Φέτος είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, αφού μέχρι τώρα οι παραστάσεις που έδινα ήταν στο σαλόνι του σπιτιού μου, με θεατές την οικογένειά μου. Ανυπομονώ για τη μέρα που θα χορέψω στο παρκέ του γηπέδου, θα ακούσω το χειροκρότημα και θα υποκλιθώ μπροστά στους θεατές. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, χορεύοντας πρώτα για μένα και έπειτα για όσους πίστεψαν σε εμένα».

Με ταλέντο, αφοσίωση και πάθος για τον χορό, η Νεφέλη Χωραφά ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει την Κρήτη σε μια σημαντική πανελλήνια διοργάνωση, κάνοντας το πρώτο μεγάλο βήμα στο όνειρό της.

Καλή επιτυχία, Νεφέλη!