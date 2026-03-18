Τροχαίο στα Χανιά: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό – Απεγκλωβίστηκαν οι δύο επιβάτες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγο στο χωριό Ασκορδαλός του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό.

Σύμφωνα με τo creta24.gr για το τροχαίο στα Χανιά, στο όχημα, το οποίο σταμάτησε πάνω σε δέντρα, εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες.

Τέλος,μ ο ηλικιωμένος οδηγός και η σύζυγός του παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και οι δύο φέρουν ελαφρά τραύματα.