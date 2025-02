ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2025 στο Ηράκλειο: Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου η μεγάλη παρέλαση!

Από την πλατεία του Αγίου Τίτου στη 1 το μεσημέρι η εκκίνηση των ομάδων

Μουσική, χορός και άφθονο κέφι περιμένουν τους επισκέπτες και τους κατοίκους της πόλης που θα παρακολουθήσουν την καρναβαλική παρέλαση την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στη 1 το μεσημέρι στην καρδιά της πόλης η οποία διοργανώνεται από τον Δήμο Ηρακλείου και τις Αντιδημαρχίες Πολιτισμού και Εθελοντισμού.

Η συγκέντρωση των ομάδων και η έναρξη της παρέλασης, λόγω των καιρικών συνθηκών, θα γίνει στην πλατεία του Αγίου Τίτου. Από εκεί, η παρέλαση θα διασχίσει την 25ης Αυγούστου προς την πλατεία των Λιονταριών, θα ανέβει τη Λεωφόρο Δικαιοσύνης και θα καταλήξει στην πλατεία του αρχαιολογικού μουσείου Ηρακλείου.

Την παρέλαση θα ανοίξει το άρμα με τον θρυλικό Γρύπα, το έμβλημα του Δήμου Ηρακλείου και θα ακολουθήσουν οι ομάδες:

• Ηλιοτρόπιο / Ξωτικά του Δάσους / Καραμέλες / Lego / Μουσικά όργανα / Cap kakes (ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου)

• Ζωγράφοι με παρτιτούρα, (Παιδικός Σταθμός-Νηπιαγωγείο Ροδομηλιά)

• Δημιουργία-Aqua Babies (Βρεφονηπιακός σταθμός-βρεφικό-παιδικό κολυμβητήριο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ)

• Τα Minions στο Ηράκλειο (Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 9ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου και 48ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου)

• Όνειρα Γλυκά (51ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου – 20ο & 56ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου)

• Οδυσσέας, ο Βιβλιοταξιδευτής (74ο Νηπιαγωγείο)

• Τρελοί Ζωγράφοι (Συλλόγος Γονέων & Κηδεμόνων 34ου Δημοτικού Σχολείου, 47ου, 68ου & 73ου Νηπιαγωγείων Ηρακλείου)

• Τα πιγκουινάκια (2ο και 5ο Δημοτικό, 2ο και 7ο Νηπιαγωγείο)

• Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα (3ο & 21ο Νηπιαγωγείο και 1ο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου ”Ανωγειανό”)

• Κουρσάροι της πισίνας (Δελφίνια Ηρακλείου)

• Παραμυθένιοι φίλοι (43ο Νηπιαγωγείο)

• Τα παραμύθια Once upon the time (Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γούβες)

• Μικροί Καλλιτέχνες και Ζωγράφοι (18ο Δημοτικό Ηρακλείου)

• Βάζουμε τα κλά(σ)ματα (52ο Δημοτικό Σχολείο)

• Λόρδα, Τσάντα και Κουτάλα (Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 13ο & 42ο Δημοτικά Σχολεία Ηρακλείου)

• Νιώσε τη Χαρά με το 36ο, (Σύλλογος Γονέων 36ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, «Το Σχολείο της Μελίνας»)

• Τα αστέρια του 11ου Γυμνασίου – Γεννήθηκες για να λάμπεις (11ο Γυμνάσιο)

• Matala Lovers

• Άκυροι (Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Λυκείου)

• Λογικά νπς είμαστε ρε

• Red Star Coffee

Ο Δήμος Ηρακλείου καλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, να παρακολουθήσουν την καρναβαλική παρέλαση και να αφεθούν στο εύθυμα κλίμα των ημερών απολαμβάνοντας στιγμές ξεγνοιασιάς και αποκριάτικου ξεφαντώματος!