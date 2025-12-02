Κάστανα: Θρεπτικός θησαυρός με σημαντικά οφέλη για την υγεία

Τα κάστανα αποτελούν έναν από τους πιο θρεπτικούς καρπούς αυτής της περιόδου.
Τα κάστανα είναι ένας ιδιαίτερος καρπός του γένους Castanea, που προέρχεται από φυλλοβόλα δέντρα. Είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στην Ασία. Εκτιμώνται για τη χαρακτηριστική, απαλή τους γεύση και για την ευελιξία τους στην κατανάλωση: μπορούν να φαγωθούν βραστά, ψητά, αποξηραμένα, αλλά ακόμα και ως μαρμελάδα. Αποτελούν επίσης εξαιρετική πηγή βιταμινών και μετάλλων.
Παρουσιάζουν επίσης πολλαπλά οφέλη για την υγεία όπως:
1. Είναι καλά για το πεπτικό σύστημα
Τα κάστανα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, κάτι που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του εντέρου, μειώνουν τον κίνδυνο δυσκοιλιότητας και προλαμβάνουν επιπλοκές όπως η εκκολπωμάτωση. Παράλληλα, η παρουσία των φυτικών ινών συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης και στη σταθεροποίηση των επιπέδων του σακχάρου, προσφέροντας μια πιο αρμονική μεταβολική απόκριση.
2. Βελτιώνουν την εγκεφαλική λειτουργία
Τα κάστανα περιέχουν λιποδιαλυτές βιταμίνες του συμπλέγματος Β, οι οποίες υποστηρίζουν την υγεία του δέρματος, τη δημιουργία ερυθρών αιμοσφαιρίων και τη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Με αυτό τον τρόπο ενισχύουν τις γνωστικές λειτουργίες, τη συγκέντρωση και την πνευματική διαύγεια.
3. Αυξάνουν τα επίπεδα ενέργειας
Με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, ιδιαίτερα σε άμυλο, τα κάστανα παρέχουν σταθερή και παρατεταμένη ενέργεια. Παράλληλα, συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος και στην αντιμετώπιση της κόπωσης.
4. Συμβάλλουν στο να έχουμε πιο γερά οστά
Ο χαλκός, σε συνδυασμό με άλλα ιχνοστοιχεία που περιέχουν τα κάστανα, συμβάλλει στη διατήρηση της καλής υγείας των οστών, στην παραγωγή κολλαγόνου και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Η σταθερή πρόσληψη χαλκού μπορεί να στηρίξει τη μακροχρόνια οστική πυκνότητα.
5. Είναι αντιοξειδωτικά
Τα κάστανα περιέχουν μαγγάνιο, το οποίο δρα ως αντιοξειδωτικός παράγοντας, αντιμετωπίζοντας τις ελεύθερες ρίζες και συμβάλλοντας στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων και ορισμένων μορφών καρκίνου. Παράλληλα το μαγγάνιο, βοηθά στη φυσιολογική διαδικασία γήρανσης και παίζει ρόλο στην πήξη του αίματος.
6. Δεν εμπεριέχουν γλουτένη
Τα κάστανα και τα προϊόντα τους δεν περιέχουν γλουτένη, γεγονός που τα καθιστά κατάλληλα για άτομα με κοιλιοκάκη ή με δυσανεξία στη γλουτένη. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική σε διάφορες συνταγές που απαιτούν αλεύρι.
Τα κάστανα ανήκουν στην κατηγορία των φρούτων και συχνά παρομοιάζονται με τους ξηρούς καρπούς. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα καρύδια, τα φουντούκια ή τα αμύγδαλα, έχουν πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Η διατροφική τους σύσταση μοιάζει περισσότερο με αυτή των δημητριακών: δεν περιέχουν γλουτένη αλλά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, κυρίως άμυλο. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο, φώσφορο και περιέχουν μικρές ποσότητες σιδήρου. Επιπλέον, παρέχουν βιταμίνες Β2 και Ε.
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ενεργειακή τους αξία διαφέρει σημαντικά από αυτή των περισσότερων φρέσκων φρούτων.
Σε ποιες ομάδες ατόμων ενδείκνυται η κατανάλωση κάστανων;
Κάθε άτομο έχει διαφορετικές διατροφικές ανάγκες, επομένως η συμβουλή γιατρού ή διαιτολόγου είναι σημαντική. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις στις οποίες η κατανάλωση κάστανων δεν συνιστάται, όπως για άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε σάκχαρα.
Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ βραστών και ψητών κάστανων;
Τα βραστά κάστανα είναι πιο εύπεπτα σε σύγκριση με τα ψητά. Συχνά υπάρχει η λανθασμένη εντύπωση ότι έχουν λιγότερες θερμίδες, λόγω της μεγαλύτερης περιεκτικότητάς τους σε νερό. Κατά μέσο όρο, τα βραστά κάστανα αποδίδουν περίπου 120 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια, ενώ τα ψητά γύρω στις 190 θερμίδες. Αν συγκριθούν στο ίδιο βάρος, τα βραστά πράγματι έχουν λιγότερες θερμίδες, παρ’ όλα αυτά η διαφορά εξαρτάται από την ποσότητα νερού που απορροφούν ή χάνουν κατά το μαγείρεμα.