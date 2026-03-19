Κατάψυξη Ωαρίων: Τι χρειάζεται να γνωρίζεις

Η δυνατότητα να διατηρήσει μια γυναίκα τη γονιμότητά της για το μέλλον αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής. Η κατάψυξη ωαρίων δίνει τη δυνατότητα χρονικής ευελιξίας, επιτρέποντας τον οικογενειακό προγραμματισμό με μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτονομία.
Δεν αφορά μόνο γυναίκες που καθυστερούν συνειδητά τη μητρότητα. Μπορεί να αποτελεί επιλογή και για όσες πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπείες που επηρεάζουν τη γονιμότητα (όπως χημειοθεραπεία ή χορήγηση ιωδίου), για γυναίκες με χαμηλό ωοθηκικό απόθεμα ή για όσες απλώς θέλουν να διατηρήσουν μια μελλοντική αναπαραγωγική επιλογή.
Τι είναι η κατάψυξη ωαρίων;
Η διαδικασία περιλαμβάνει ήπια ορμονική διέγερση των ωοθηκών ώστε να παραχθούν περισσότερα ωάρια σε έναν κύκλο. Στη συνέχεια, τα ωάρια συλλέγονται με διακολπική ωοληψία και καταψύχονται με τη μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification), η οποία επιτρέπει την ασφαλή διατήρησή τους για πολλά χρόνια.
Όταν η γυναίκα αποφασίσει να προσπαθήσει για εγκυμοσύνη, τα ωάρια αποψύχονται και γονιμοποιούνται στο πλαίσιο εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Ποια είναι η ιδανική ηλικία;
Η ποιότητα των ωαρίων σχετίζεται άμεσα με την ηλικία. Ιδανικά, η κατάψυξη πραγματοποιείται πριν τα 35–37 έτη, όταν το ωοθηκικό απόθεμα είναι καλύτερο. Μετά τα 40, η αποτελεσματικότητα μειώνεται, καθώς επηρεάζεται η ποιότητα και ο αριθμός των ωαρίων.
Γι’ αυτό και η σωστή ενημέρωση σε νεότερη ηλικία είναι καθοριστική, ακόμη και αν η απόφαση για μητρότητα δεν είναι άμεση.
Πόσα ωάρια χρειάζονται;
Δεν υπάρχει ένας απόλυτος αριθμός, καθώς κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ο αριθμός των ωαρίων που θα καταψυχθούν εξαρτάται από την ηλικία και το ωοθηκικό απόθεμα της γυναίκας. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν περισσότεροι από ένας κύκλοι διέγερσης για να επιτευχθεί ικανοποιητικός αριθμός.
Η εκτίμηση γίνεται εξατομικευμένα, μετά από ορμονικό έλεγχο (όπως AMH) και υπερηχογραφική αξιολόγηση.
Η κατάψυξη ωαρίων υπόσχεται την επίτευξη μιας εγκυμοσύνης;
Η κατάψυξη ωαρίων δεν μπορεί να υποσχεθεί μια μελλοντική εγκυμοσύνη. Αυξάνει όμως σημαντικά τις πιθανότητες, ιδιαίτερα όταν γίνεται σε νεότερη ηλικία. Πρόκειται για μια επένδυση στη μελλοντική αναπαραγωγική δυνατότητα, όχι για απόλυτη διασφάλιση.
Η ολοκληρωμένη ενημέρωση βοηθά κάθε γυναίκα να κατανοήσει τα οφέλη αλλά και τους περιορισμούς της μεθόδου.
Πού γίνεται η διαδικασία;
Η κατάψυξη ωαρίων πραγματοποιείται σε εξειδικευμένο κέντρο εξωσωματικής, όπου υπάρχει οργανωμένο εργαστήριο εμβρυολογίας και εμπειρία στη διαχείριση πρωτοκόλλων διέγερσης. Η ποιότητα του εργαστηρίου και οι συνθήκες κρυοσυντήρησης παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της βιωσιμότητας των ωαρίων.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ