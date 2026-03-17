Κατασκοπεία στη Σούδα: Στο… στόχαστρο του Πολωνού και οι διακοπές του πρωθυπουργού

Μέχρι και αναφορές για τις κινήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και φωτογραφικό υλικό από φερόμενες «κρυφές αποθήκες» που συνδέονται με τη ναυτική βάση της Σούδας, περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση κατασκοπείας με πρωταγωνιστή έναν 58χρονο Πολωνό που συνελήφθη προ ημερών στα Χανιά.
Σε δημοσιογραφική αποτύπωση των στοιχείων της υπόθεσης, προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος είχε αποθηκευμένο στο κινητό του τηλέφωνο εκτεταμένο υλικό, το οποίο περιλάμβανε δεκάδες φωτογραφίες και βίντεο από πολεμικά πλοία, υποβρύχια –μεταξύ αυτών και το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald Ford»– καθώς και πολεμικά και μεταγωγικά αεροσκάφη που σταθμεύουν στο αεροδρόμιο της Σούδας.
Ο 58χρονος συνελήφθη το πρωί της 13ης Μαρτίου από στελέχη της Ασφάλειας Χανίων και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για κατασκοπεία σε βαθμό κακουργήματος. Μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ μέσω της συνηγόρου του, όπως αναφέρει η «Καθημερινή» αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απλό τουριστικό ενδιαφέρον και προσωπική ενασχόληση με στρατιωτικά αεροσκάφη.
Η υπόθεση ωστόσο απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της χρονικής συγκυρίας και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς η παρουσία του κοντά στη νατοϊκή βάση κινητοποίησε τις αρχές. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, κιάλια, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, tablet, φορητός υπολογιστής, κάρτες SIM και χειρόγραφες σημειώσεις.
Η ανάλυση του υλικού που περιλαμβάνεται στη δικογραφία δείχνει ότι από το 2024 έως και τη σύλληψή του, ο 58χρονος φέρεται να στάθμευε συστηματικά όχημα πλησίον της στρατιωτικής εγκατάστασης, καταγράφοντας κινήσεις πλοίων και αεροσκαφών. Το υλικό αυτό φέρεται να αποστέλλεται σε τουλάχιστον δέκα παραλήπτες στην Πολωνία, συνοδευόμενο από πληροφορίες σχετικά με αφίξεις, αναχωρήσεις και επιχειρησιακή δραστηριότητα.
Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στις 27 Ιανουαρίου 2026 απέστειλε φωτογραφίες αμερικανικής φρεγάτας και υποβρυχίου στον κόλπο της Σούδας, ενώ παρείχε πληροφορίες για άφιξη γαλλικού μεταγωγικού Airbus A400M, κινήσεις αεροπλανοφόρου με συνοδευτικά πλοία, καθώς και για αποστολές πολεμικών πλοίων προς το Ιράκ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επικοινωνίες του, όπου –σύμφωνα με τη «Καθημερινή» – αποστέλλει φωτογραφίες από σήραγγες που φέρονται να συνδέουν «κρυφές αποθήκες» στο βουνό με τη ναυτική βάση. Στις ίδιες συνομιλίες γίνεται αναφορά και σε τοπικές κινήσεις του πρωθυπουργού, με τον κατηγορούμενο να ισχυρίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται ταβέρνα στην περιοχή του Μαραθίου.
Παράλληλα, καταγράφονται συνομιλίες που κάνουν λόγο για υποτιθέμενη εκκένωση του λιμανιού της Σούδας και μετακίνηση εκτοξευτών πυραύλων, καθώς και εκτιμήσεις περί πιθανών επιθέσεων σε αμερικανικές βάσεις
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ