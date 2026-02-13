Καθαρά Δευτέρα 2026: Πώς γιορτάζουμε τα Κούλουμα με τις παραδοσιακές συνήθειες – Πότε είναι αργία και ποιους αφορά

Η σημασία της ημέρας και η παράδοση των Κούλουμα, πώς να οργανώσετε το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.
Στις 23/2/2026 εορτάζεται η Καθαρά Δευτέρα, δημιουργώντας το πρώτο μεγάλο τριήμερο του έτους.
Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί σημαντικό σταθμό για την Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής, μιας περιόδου πνευματικού και σωματικού εξαγνισμού που διαρκεί 48 ημέρες μέχρι την Ανάσταση του Χριστού.
Ωστόσο, πολλοί εργαζόμενοι αναρωτιούνται αν πρόκειται για επίσημη αργία και ποιους αφορά.
Ποιους αφορά η αργία της Καθαράς Δευτέρας
Το καθεστώς της συγκεκριμένης ημέρας παραμένει συχνά ασαφές για τους εργαζόμενους. Ενώ τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι δημόσιες υπηρεσίες και τα τραπεζικά καταστήματα παραμένουν κλειστά, η Καθαρά Δευτέρα 2026 δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία που διέπει τον ιδιωτικό τομέα.
Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο απολαμβάνουν την ημέρα ως επίσημη αργία, ενώ για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα η εργασία εξαρτάται από τις εσωτερικές πολιτικές κάθε επιχείρησης.
Πολλές εταιρείες επιλέγουν να παραχωρήσουν ρεπό, αλλά δεν υποχρεούνται νομικά.
Η Καθαρά Δευτέρα αντιπροσωπεύει μια ημέρα κάθαρσης και πνευματικής ανανέωσης. Η νηστεία που ξεκινά διαρκεί συνολικά 40 ημέρες, αντίστοιχες με τη νηστεία του Ιησού Χριστού στην έρημο, συν τις επτά ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας.
Οι Έλληνες γιορτάζουν την ημέρα με χαρακτηριστικές εθιμικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν το πέταγμα χαρταετού, σύμβολο της πνευματικής ανύψωσης και της ελευθερίας. Το παραδοσιακό τραπέζι αποτελείται από νηστίσιμα εδέσματα όπως η λαγάνα, ο ταραμάς, τα όσπρια και τα θαλασσινά, που συνθέτουν το γνωστό «Κούλουμα».
Πώς να οργανώσετε το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Το τριήμερο που δημιουργείται προσφέρει ιδανική ευκαιρία για εκδρομές στην ύπαιθρο, όπου οι οικογένειες συγκεντρώνονται για να απολαύσουν τη φύση και τις παραδοσιακές δραστηριότητες. Πολλοί επιλέγουν προορισμούς κοντά στη θάλασσα ή σε ορεινές περιοχές με ανοιχτούς χώρους κατάλληλους για το πέταγμα χαρταετού.
Η προετοιμασία του νηστίσιμου τραπεζιού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εορτασμού, με τις οικογένειες να ετοιμάζουν παραδοσιακές συνταγές που μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά. Η αργία της Καθαράς Δευτέρας, ανεξάρτητα από το εργασιακό καθεστώς, παραμένει βαθιά ριζωμένη στην ελληνική κουλτούρα και συνεχίζει να αποτελεί σημαντική εορταστική περίοδο για όλους.