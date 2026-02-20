Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Τιμές φωτιά στα θαλασσινά – Που θα κυμανθεί το τραπέζι της Σαρακοστής

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αύξηση που φτάνει ακόμα και το 15% παρουσιάζουν οι τιμές των θαλασσινών – Πόσο θα κοστίσει το τραπέζι την Καθαρά Δευτέρα.

Σε τροχιά δύο ταχυτήτων κινείται η αγορά των σαρακοστιανών εδεσμάτων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Η εικόνα της αγοράς χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτες αποκλίσεις, καθώς η σημαντική υποχώρηση των τιμών σε ορισμένα βασικά είδη αντισταθμίζεται από ανατιμήσεις στην κατηγορία των θαλασσινών.

Η ακτινογραφία των τιμών

Σύμφωνα με τη συγκριτική ανάλυση σε σχέση με το 2025, η διαμόρφωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ και τις κεντρικές αγορές παρουσιάζει την εξής εικόνα:

  • Πτωτικές Τάσεις: Σημαντική ελάφρυνση καταγράφεται στις ελιές, με την τιμή τους να υποχωρεί κατά 10%.

  • Σταθερότητα: Αμετάβλητες παραμένουν οι τιμές σε είδη πρώτης ανάγκης και παραδοσιακά προϊόντα, όπως η λαγάνα, ο χαλβάς και οι σουπιές.

  • Ανοδικές Τάσεις: Πιέσεις δέχεται το καλάθι των θαλασσινών, με τις γαρίδες να ενισχύονται κατά 5%, τα καλαμάρια κατά 8%, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση εντοπίζεται στα χταπόδια, αγγίζοντας το 15%.

Οι αιτίες των ανατιμήσεων

Η Αρχή αποδίδει τις αυξητικές τάσεις στα θαλασσινά κυρίως στον παράγοντα της περιορισμένης προσφοράς. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα επηρέασαν αρνητικά τόσο την εγχώρια παραγωγή όσο και τις εισαγωγές από χώρες-κλειδιά, όπως η Αργεντινή, η Ισπανία, το Μαρόκο και ο Ισημερινός.

«Η πληρέστερη αποτίμηση της αγοράς αναμένεται να προκύψει κατά την κορύφωση της εμπορικής κίνησης, οπότε και θα οριστικοποιηθούν οι τελικές προσφορές προς τους καταναλωτές», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Με στόχο τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας, ο ελεγκτικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση. Η Αρχή δηλώνει ότι θα συνεχίσει την εντατική παρακολούθηση της αγοράς και την υλοποίηση ελέγχων με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών και την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωσή τους.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η είσοδος των φιλάθλων...

0
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φίλαθλοι για το σαββατιάτικο...

Άστατο σκηνικό στο τριήμερο της Αποκριάς στην...

0
Μεταβαλλόμενο σκηνικό του καιρού αναμένεται να επικρατήσει στην Κρήτη...

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η είσοδος των φιλάθλων...

0
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φίλαθλοι για το σαββατιάτικο...

Άστατο σκηνικό στο τριήμερο της Αποκριάς στην...

0
Μεταβαλλόμενο σκηνικό του καιρού αναμένεται να επικρατήσει στην Κρήτη...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αυθεντικές οι φωτογραφίες των 200 στην Καισαριανή – Τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο: Νέα αρχή για τα οκτώ ανήλικα αδέλφια στο Βενιζέλειο – Σε δομές και υιοθεσίες με εισαγγελική διάταξη
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η είσοδος των φιλάθλων και τα μέτρα ασφαλείας του τελικού στα Δύο Αοράκια

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φίλαθλοι για το σαββατιάτικο...

Άστατο σκηνικό στο τριήμερο της Αποκριάς στην Κρήτη – Με τι καιρό θα κάνουμε Καθαρά Δευτέρα

ΠΚ team ΠΚ team -
Μεταβαλλόμενο σκηνικό του καιρού αναμένεται να επικρατήσει στην Κρήτη...

«Νίκος Καζαντζάκης»: Ξεκίνησε με άνοδο το 2026

ΠΚ team ΠΚ team -
Θετική εικόνα τον Ιανουάριο στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου...

Προς απαγόρευση των social media για ανηλίκους έως 15 ετών – Σχέδιο ανακοινώνει η κυβέρνηση

ΠΚ team ΠΚ team -
Το νομικό και τεχνικό πλαίσιο για την απαγόρευση πρόσβασης...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST