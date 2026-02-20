Καθαρά Δευτέρα: Τιμές φωτιά στα θαλασσινά – Που θα κυμανθεί το τραπέζι της Σαρακοστής

Αύξηση που φτάνει ακόμα και το 15% παρουσιάζουν οι τιμές των θαλασσινών – Πόσο θα κοστίσει το τραπέζι την Καθαρά Δευτέρα.
Σε τροχιά δύο ταχυτήτων κινείται η αγορά των σαρακοστιανών εδεσμάτων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.
Η εικόνα της αγοράς χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτες αποκλίσεις, καθώς η σημαντική υποχώρηση των τιμών σε ορισμένα βασικά είδη αντισταθμίζεται από ανατιμήσεις στην κατηγορία των θαλασσινών.
Η ακτινογραφία των τιμών
Σύμφωνα με τη συγκριτική ανάλυση σε σχέση με το 2025, η διαμόρφωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ και τις κεντρικές αγορές παρουσιάζει την εξής εικόνα:
-
Πτωτικές Τάσεις: Σημαντική ελάφρυνση καταγράφεται στις ελιές, με την τιμή τους να υποχωρεί κατά 10%.
-
Σταθερότητα: Αμετάβλητες παραμένουν οι τιμές σε είδη πρώτης ανάγκης και παραδοσιακά προϊόντα, όπως η λαγάνα, ο χαλβάς και οι σουπιές.
-
Ανοδικές Τάσεις: Πιέσεις δέχεται το καλάθι των θαλασσινών, με τις γαρίδες να ενισχύονται κατά 5%, τα καλαμάρια κατά 8%, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση εντοπίζεται στα χταπόδια, αγγίζοντας το 15%.