Καθημερινό περπάτημα: Μας χαρίζει περισσότερα από 10 χρόνια ζωής

Το τακτικό περπάτημα έχει αποδεδειγμένα συνδεθεί με την αύξηση της μακροζωίας, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Το καθημερινό περπάτημα είναι ένας εύκολος τρόπος, εκτός από γυμναστική και να προσθέσετε χρόνια στη ζωή σας.

Μία μελέτη από το British Journal of Sports Medicine, συνδέει το τακτικό περπάτημα μπορεί να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής έως και 11 χρόνια.

Λίγα λεπτά της ημέρας αν αφιερώσετε στο περπάτημα αρκεί για να το επιτύχετε.

Περπάτημα και μακροζωία

Η σύνδεση μεταξύ του περπατήματος και της αύξησης του προσδόκιμου ζωής είναι ξεκάθαρη. Έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα που ενσωματώνουν το περπάτημα στη ρουτίνα τους έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ζήσουν περισσότερο. Όσο πιο χαμηλή είναι η φυσική δραστηριότητα ενός ατόμου, τόσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση της διάρκειας ζωής όταν ξεκινήσει να περπατά περισσότερο. Για παράδειγμα, μια επιπλέον ώρα περπατήματος την ημέρα μπορεί να προσθέσει έως και 6,3 ώρες ζωής για κάθε άτομο.

Αν το θεωρείτε απλό, είναι! Και αυτό γιατί μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά σας, όπως το περπάτημα, μπορεί να έχουν τεράστια οφέλη για την υγεία σας και να σας βοηθήσουν να ζήσετε περισσότερο.

Πώς να ενσωματώσετε το περπάτημα στην καθημερινότητά σας

Το περπάτημα δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένο μόνο με τη γυμναστική ή το πρόγραμμα άσκησης. Βρείτε στιγμές μέσα στην ημέρα για να περπατήσετε. Είτε περιμένετε σε κάποιο μαγαζί για να καθίσετε, είτε έχετε διάλειμμα στη δουλειά ή περιμένετε στην ουρά, αυτές είναι εξαιρετικές ευκαιρίες να προσθέσετε λίγα βήματα στη μέρα σας.

Περπατήστε με το κατοικίδιο σας

Αν έχετε κατοικίδιο, αξιοποιήστε τον χρόνο βόλτας μαζί του. Βγείτε για μεγαλύτερο περίπατο από το συνηθισμένο και απολαύστε τα οφέλη της κίνησης και της σύνδεσης με τον τετράποδο φίλο σας. Όχι μόνο θα περπατήσετε περισσότερο, αλλά θα αυξήσετε και την ευημερία του κατοικίδιού σας.

Ακούστε podcasts ή audiobooks

Μια βόλτα μπορεί να γίνει ακόμα πιο ευχάριστη αν γίνει σε ένα μέρος στη φύση ή απλά τη συνοδεύσετε με μια συναρπαστική ιστορία audiobook ή το αγαπημένο σας podcast. Αν αναρωτιέστε πώς να διατηρήσετε το ενδιαφέρον σας σε μεγάλες βόλτες, αυτή είναι μια τέλεια λύση! Η εμπλοκή του μυαλού σας με μια ενδιαφέρουσα αφήγηση μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια του περιπάτου σας.

Η καθημερινή συνήθεια του περπατήματος είναι επομένως μια απλή, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδος για να ενισχύσετε την υγεία σας και να ζήσετε περισσότερα χρόνια. Είτε το κάνετε για να τονώσετε την ενέργειά σας, είτε για να προσθέσετε χρόνια στη ζωή σας, σας κάνει καλό.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Παγκόσμια Έρευνα Lancet: Ανησυχητική αύξηση στα ποσοστά...

0
Στην Ανατολική Ευρώπη τα ποσοστά θνησιμότητας σε εφήβους και...

Επιστήμονες εντόπισαν «διακόπτη» της κατάθλιψης στον εγκέφαλο

0
Μια νέα μελέτη δείχνει ότι το χρόνιο άγχος αλλοιώνει...

Προηγούμενο άρθρο
Παγκόσμια Έρευνα Lancet: Ανησυχητική αύξηση στα ποσοστά θνησιμότητας των νέων – Αναδυόμενη υγειονομική κρίση
ΠΚ team
ΠΚ team
