Κεφαλονιά: Η στιγμή που ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας μεταφέρει αναίσθητη την 19χρονη Μυρτώ

Σοκάρει το πανελλήνιο η υπόθεση θανάτου της 19χρονης στη Κεφαλονιά με τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, την ίδια στιγμή που το ιατροδικαστικό πόρισμα αποκάλυψε ότι η νεαρή πέθανε από καρδιακή προσβολή.

Την ίδια ώρα το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο ντοκουμέντο του Live News, από την Κεφαλονιά τη στιγμή που ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας μεταφέρει στα χέρια την άτυχη κοπέλα, εκτός ξενοδοχείου

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ο θάνατος της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά αποδίδεται σε καρδιακή ανακοπή, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, μετά τον εντοπισμό της σε κωματώδη κατάσταση σε πλατεία στο Αργοστόλι.

Η ιατροδικαστική εκτίμηση αναφέρει ότι η καρδιακή ανακοπή προήλθε έπειτα από χρήση κοκαΐνης σε ξενοδοχείο της περιοχής. Τα τελικά συμπεράσματα, ωστόσο, αναμένονται από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που εκκρεμούν.

Η αστυνομική έρευνα και οι συλλήψεις

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/04/2026) η νεαρή μεταφέρθηκε από την κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από την αστυνομική έρευνα, με αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών, προέκυψε η εμπλοκή δύο ημεδαπών, 23 και 26 ετών, και ενός 22χρονου αλλοδαπού, οι οποίοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στις αρχές.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν τις κινήσεις των κατηγορουμένων πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι εμπλεκόμενοι φέρονται να βρίσκονταν μαζί με τη θανούσα για κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών.

Ο 23χρονος κατηγορείται ότι καθάρισε επιμελώς τον χώρο μετά το περιστατικό και απέκρυψε το κινητό τηλέφωνο της κοπέλας. Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ρούχα και προσωπικά αντικείμενα, ενώ το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών συνέλεξε βιολογικό υλικό από το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις τους κατηγορούνται για ανθρωποκτονία δια παραλείψεως. Οι ίδιοι αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή 17 Απριλίου.

Το πλήρες ανακοινωθέν της ΕΛ.ΑΣ.

«Σύλληψη 3 ατόμων στην Κεφαλονιά, που κατηγορούνται για κατά περίπτωση έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου συνελήφθησαν χθες, 14 Απριλίου 2026, στην Κεφαλονιά, -3- άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατά περίπτωση έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 26 και 23 ετών, καθώς και ένα 22χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι μετέβησαν αυτοβούλως στην αστυνομική Υπηρεσία.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/4/2026) 19χρονη ημεδαπή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.ΑΒ. από κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών κ.λπ. ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή των τριών κατηγορουμένων.

Ειδικότερα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις τους πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, όπως και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου για τον επιμελή καθαρισμό χώρου, όπου φέρεται να βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι με τη θανούσα για κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας, καθώς και την απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου. Στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός, καθώς και προσωπικά αντικείμενα.

Περαιτέρω, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη φωτογράφηση, εξερεύνηση και λήψη βιολογικού υλικού από το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι πράξεις, ενώ επιπλέον παραγγέλθηκε στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.»

Συγκλονίζουν οι γονείς – «Tο βρήκα πάνω στο “μάρμαρο” το παιδί μου»

«Δεν ξέρω τι έγινε. “Έφυγε” ένα παιδί 2 μέτρα, 18,5 χρόνων. Μία θεά, μία κούκλα. Και την βρήκα πάνω στο “μάρμαρο” στο νοσοκομείο. Ούτε έπινε το παιδί μου, ούτε μέθαγε. Ήταν ένα παιδί με άριστες προδιαγραφές. Το παιδί μου το βρήκα στο “μάρμαρο”», λέει ο τραγικός πατέρας.

«Έγινε μία κλήση στο ΕΚΑΒ, να πάνε στο γηροκομείο να πάρουν ένα άλλο περιστατικό. Ενώ πηγαίνανε στο γηροκομείο, είπανε αναβάλλεται το περιστατικό και να πάνε στην πλατεία του Αργοστολίου. Ήτανε στον δρόμο πεταμένο το παιδί μου, κάτω στον δρόμο, αλλά ήταν με τις αισθήσεις του ακόμα» λέει ο πατέρας της 19χρονης. Ο ίδιος ειδοποιήθηκε όταν η κόρη του είχε ήδη ξεψυχήσει. «Και αμέσως με πήραν τηλέφωνο και πήγα και το βρήκα πάνω στο “μάρμαρο” το παιδί μου», λέει συγκλονισμένος.

Το μοιραίο βράδυ και οι τελευταίες στιγμές

Τα ερωτήματα γύρω από το τι συνέβη τη νύχτα της Δευτέρας του Πάσχα, παραμένουν αναπάντητα. Οι Αρχές εξετάζουν, πού βρέθηκε η 19χρονη Μυρτώ με τους τρεις νεαρούς, που καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας ξενοδοχείου. Ο πατέρας της είχε -όπως λέει- ένα κακό προαίσθημα: «Της λέω “πρόσεχε παιδί μου, γιατί οι διαόλοι κυκλοφοράνε τη νύχτα και έχουν αγγελικό πρόσωπο”».

Η μητέρα της, συντετριμμένη, αποκάλυψε ένα από τα τελευταία τους μηνύματα. «Μίλησα κατά τις 02:30 η ώρα τη νύχτα και της λέω “Μυρτούλα μου, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ. Σε αγαπάμε πολύ κι εγώ κι ο μπαμπάς”.

“Κι εγώ σ’ αγαπάω μανούλα μου” μου λέει». Σύμφωνα με τη μητέρα, μια φίλη της 19χρονης είπε, ότι η Μυρτώ γνώρισε ένα αγόρι, το οποίο φέρεται να της έδωσε ναρκωτικά και να την εγκατέλειψε.

«Έστειλε μήνυμα μετά αυτό το καθίκι στη φίλη της και της λέει ότι “την έχουμε αφήσει” λέει, “την έχουμε παρατήσει”. Μου το παρατήσανε το παιδί. Της είπε στο μήνυμα “έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ εκεί πέρα μόνη της”.

Το παιδί το ΕΚΑΒ το βρήκε έξω από ένα σουβλατζίδικο. Μου το έδειξε το μήνυμα, το διάβασα και μου λέει “τώρα πάω Αστυνομία να καταθέσω”. Τον ξέρω και της είχα πει “μωρέ παιδάκι μου”, της λέω, “δεν μου αρέσει αυτός”. “Αμάν μωρέ μαμά”, μου λέει “ό,τι κάνω στραβό το βλέπεις;”. Της λέω “παιδάκι μου, δεν θέλω να σου χαλάω χατίρι”. Μου λέει “άσε με μωρέ μαμά. Όλα λάθος τα βλέπεις”».«

Ήταν το στερνοπούλι μου, η ζωή μου όλη», συμπληρώνει ο πατέρας της, ζητώντας δικαίωση για τη Μυρτώ και απαντήσεις για τον τραγικό χαμό της.