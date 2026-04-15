Στρατιωτική κινητοποίηση και ανησυχία στη Νεκρή Ζώνη της Κύπρου

Η κατάσταση στη Νεκρή Ζώνη της Κύπρου, πλησίον του δικοινοτικού χωριού Πύλα, παραμένει τεταμένη. Όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κατοχικός στρατός έχει μεταφέρει στην περιοχή περίπου 15 άρματα μάχης, ενώ παράλληλα έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις των Βρετανικών Βάσεων. Στο σημείο βρίσκονται επίσης δεκάδες «αστυνομικοί» του ψευδοκράτους με πολιτικά ρούχα, ενώ σε συγκεκριμένο σημείο εντός της Νεκρής Ζώνης έχει υψωθεί τουρκική σημαία. Τις προηγούμενες ημέρες είχε προηγηθεί ένταση μεταξύ των κατοχικών δυνάμεων και της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», οι κινήσεις αυτές ξεκίνησαν από χθες, ενώ πλέον η ΟΥΝΦΙΚΥΠ έχει αναλάβει ρόλο για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Η ελληνοκυπριακή πλευρά, από τη στιγμή που έχει εμπλακεί η ειρηνευτική δύναμη, δεν σκοπεύει να παρέμβει και αναμένει την εξέλιξη των ενεργειών της. Σε περιοχές που ελέγχονται από τις Βρετανικές Βάσεις και βρίσκονται κοντά στο σημείο, έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις για προληπτικούς λόγους. Πώς ξεκίνησε η ένταση Τις τελευταίες ημέρες, ο τουρκικός κατοχικός στρατός είχε εισέλθει στη Νεκρή Ζώνη αρχικά με «αστυνομική παρουσία», προκειμένου να εμποδίσει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να πραγματοποιήσουν ελέγχους σε μονάδες της περιοχής. Σήμερα, η παρουσία των κατοχικών δυνάμεων έχει ενισχυθεί και αναβαθμιστεί, προκαλώντας την αντίδραση της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ, σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο». Στην περιοχή της Πράσινης Γραμμής παραμένουν οχήματα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, καθώς και οχήματα της «αστυνομίας» του ψευδοκράτους. Για την αποτροπή περαιτέρω έντασης, η ειρηνευτική δύναμη έχει αυξήσει την παρουσία της, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και επικεφαλής της αποστολής στην Κύπρο απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση στην περιοχή της Πύλας, με σεβασμό στην εντολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Ήρεμη η εικόνα Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Aleem Siddique, δήλωσε στο philenews ότι η κατάσταση στην περιοχή της Πύλας είναι ήρεμη το πρωί. Οι ειρηνευτικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ έχουν εντείνει τις περιπολίες τους διατηρώντας εμφανή παρουσία, μετά από περιστατικά μη εξουσιοδοτημένης εισόδου Τουρκοκυπριακών δυνάμεων στη Νεκρή Ζώνη. Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ υπογραμμίζει ότι κάθε μη εγκεκριμένη παρουσία ή δραστηριότητα εντός της ζώνης αποτελεί παραβίαση της εντολής της και τονίζει ότι ο σεβασμός της είναι κρίσιμος για τη διατήρηση της σταθερότητας. Παράλληλα, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επιδιώκοντας την επαναφορά της κατάστασης όπως ήταν πριν (status quo ante) και την αποτροπή ενεργειών που θα μπορούσαν να διαταράξουν την ηρεμία στην περιοχή. Η διασφάλιση της σταθερότητας σε ολόκληρη τη Νεκρή Ζώνη παραμένει βασική προτεραιότητα. Αναφορικά με τα άρματα μάχης και την τουρκική σημαία, ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι βρίσκονται εκτός της Νεκρής Ζώνης.