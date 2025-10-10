Η Κλαυδία θα ερμηνεύσει την Αστερομάτα στην Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας Ισίδωρος Κούβελος συναντήθηκε με την σπουδαία

ερμηνεύτρια Κλαυδία και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι η δημοφιλής καλλιτέχνιδα που εκπροσώπησε

την Ελλάδα στον τελευταίο διαγωνισμό της Eurovision, θα τραγουδήσει στην Τελετή Παράδοσης

Ολυμπιακής Φλόγας στην Οργανωτική Επιτροπή Milano – Cortina 2026,

στις 4 Δεκεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο (11:00) με ελεύθερη είσοδο για τους θεατές.