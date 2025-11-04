ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑ

«Κλείδωσε» για τις 11 Νοεμβρίου το πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Μετά το συλλαλητήριο θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την κάθοδό τους στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου αποφάσισαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (4/11) ορίστηκε να πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία την Τρίτη (11/11) στις 12:00, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών, αγροτικών συλλόγων, ομοσπονδιών, παραγωγών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα.

Μετά το συλλαλητήριο, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου, όπως αναφέρει η Ένωση στην ανακοίνωσή της «να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να τονιστεί η ανάγκη για άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων ετών».

Βασικές αιχμές της διαμαρτυρίας είναι οι καθυστερήσεις κάθε μορφής πληρωμών και αποζημιώσεων, καθώς και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς.

 

PATRIS.GR

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αλλαγές στον ΑΜΚΑ: Τι ισχύει με τη...

0
Ποιο είναι το νέο πλαίσιο για τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική...

ΕΑΠ – Ξεκίνησαν οι εγγραφές του Εαρινού...

0
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) ανακοινώνει την έναρξη των...

Αλλαγές στον ΑΜΚΑ: Τι ισχύει με τη...

0
Ποιο είναι το νέο πλαίσιο για τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική...

ΕΑΠ – Ξεκίνησαν οι εγγραφές του Εαρινού...

0
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) ανακοινώνει την έναρξη των...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αλλαγές στον ΑΜΚΑ: Τι ισχύει με τη νέα εγκύκλιο, για τη δωρεάν περίθαλψη στους ανασφάλιστους
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST