Σοβαρή καταγγελία για παρολίγο νέα Τέμπη – Τρένο προς Λάρισα μπήκε σε λάθος γραμμή

Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν σε δρομολόγιο τρένου προς τη Λάρισα, όταν συρμός μπήκε σε λάθος γραμμή.

Σοβαρότατες καταγγελίες για ένα περιστατικό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα Τέμπη, έρχονται στο φως με ένα δρομολόγιο τρένου προς τη Λάρισα καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών συρμός του προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα φέρεται να μπήκε για αρκετά χιλιόμετρα σε λάθος γραμμή πριν ακινητοποιηθεί και επιστρέψει στην κανονική του πορεία.

Το περιστατικό στο δρομολόγιο προς Λάρισα

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο συρμός του προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Λάρισα (17:30) μπήκε για αρκετά χιλιόμετρα σε λάθος γραμμή εξόδου, πριν ακινητοποιηθεί και επιστρέψει στην κανονική πορεία του, αναφέρει το onlarissa. «Κάτι έγινε με το κλειδί και πήραμε λάθος γραμμή», φέρεται να απάντησε υπάλληλος σε επιβάτη που ζήτησε εξηγήσεις, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία μεταξύ των ταξιδιωτών.

Το περιστατικό επαναφέρει με δραματικό τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Οι επιβάτες κατήγγειλαν επίσης ότι οι περισσότεροι σταθμοί της διαδρομής ήταν σκοτεινοί και χωρίς προσωπικό, με αποτέλεσμα πολλοί να αισθάνονται ανασφάλεια. Μια γυναίκα, σύμφωνα με μαρτυρία, εγκατέλειψε τον σταθμό καθώς φοβήθηκε να περιμένει μέσα στο σκοτάδι. Άλλη επιβάτιδα ανέφερε πως σε πρωινό δρομολόγιο Αθήνα–Λάρισα οι ταξιδιώτες αποβιβάστηκαν σε λάθος στάση χωρίς καμία ενημέρωση, υποστηρίζει το ίδιο δημοσίευμα.

«Κλείδωσε» για τις 11 Νοεμβρίου το πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα
