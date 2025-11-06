Σοβαρή καταγγελία για παρολίγο νέα Τέμπη – Τρένο προς Λάρισα μπήκε σε λάθος γραμμή

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text
«Κλείδωσε» για τις 11 Νοεμβρίου το πανελλαδικό...
Μετά το συλλαλητήριο θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την...
Πόρτο Ράφτη: Έπεσαν σοβάδες σε κεφάλια μαθητών...
«Εντελώς ξαφνικά αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι σοβά του ταβανιού σχολικής...
«Κλείδωσε» για τις 11 Νοεμβρίου το πανελλαδικό...
Μετά το συλλαλητήριο θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την...
Πόρτο Ράφτη: Έπεσαν σοβάδες σε κεφάλια μαθητών...
«Εντελώς ξαφνικά αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι σοβά του ταβανιού σχολικής...
Subscribe
Popular
More like thisRelated
Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του κοκαΐνη και περίπου ένα κιλό κάνναβη
Συνελήφθη στο Ηράκλειο ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί...
Βορίζια: Έξι συλλήψεις, άφαντα τα όπλα του μακελειού – Απολογούνται οι δυο τραυματίες
Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για τα όπλα της...
Βορίζια: Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο το νεογέννητο της οικογένειας Φραγκιαδάκη
Το περίπου 15 ημερών αγοράκι νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών Μέσα...
Πανεπιστήμιο Κρήτης:25η Ετήσια Διάλεξη “Εις μνήμην Ι. Καμπίτση”
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Σπανουδάκης (Καθηγητής) Θέμα: Κλασικές Φιλολογίες Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025,...