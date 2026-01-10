Γιατί κλείνει για μια εβδομάδα ο κύριος διάδρομος στο «Ν. Καζαντζάκης» – Πτήσεις μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας

Τι θα γίνει με τις πτήσεις στο διάστημα που θα γίνονται εργασίες.
Για μία εβδομάδα θα παραμείνει κλειστός, λόγω εργασιών που απαιτούνται, ο κύριος διάδρομος του Αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την ΥΠΑ.
Συγκεκριμένα, θα είναι κλειστός το διάστημα από Δευτέρα 19 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου.
Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια των εργασιών το αεροδρόμιο θα παραμείνει ανοικτό καθώς οι πτήσεις θα εξυπηρετούνται από τον δεύτερο διάδρομο προσγείωσης του αερολιμένα με την υιοθέτηση, όμως, απαραίτητων περιορισμών ασφαλείας.
Ειδικότερα, το αεροδρόμιο θα εξυπηρετεί αεροπλάνα έως 72 θέσεων, και τα αεροπορικά δρομολόγια θα γίνονται από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι την δύση του ηλίου.
«Τα σχετικά τεχνικά έργα αναβάθμισης και συντήρησης του οδοστρώματος του βασικού διαδρόμου προσγείωσης πραγματοποιούνται με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του παρεχόμενου επιπέδου επιχειρησιακής ασφάλειας του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης».
Η χρονική περίοδος διεξαγωγής των έργων συντονίστηκε με τις αεροπορικές εταιρίες, και επιλέχθηκε βάση των δεδομένων της επιβατικής κίνησης με γνώμονά την όσο το δυνατόν μικρότερη ενόχληση στις μετακινήσεις των ταξιδιωτών προς τη μεγαλόνησο» αναφέρουν στη σχετική ανακοίνωση.
