Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο

www.rsaegean.org

Κοινό Δελτίο Τύπου 72 οργανώσεων

Να αποσυρθεί άμεσα η παράνομη αναστολή της πρόσβασης στο άσυλο στην Ελλάδα

Οι υπογράφουσες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών καταδικάζουμε ως παράνομη και ανεπίτρεπτη τη νομοθετική διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2025 (άρθρο 79 Ν 5218/2025), με την οποία αναστέλλεται για τρεις μήνες η υποβολή αιτήσεων ασύλου από ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα από τη Βόρεια Αφρική και προβλέπεται η άμεση απέλασή τους από τη χώρα χωρίς καταγραφή.

Οι θεμελιώδεις αρχές του δικαιώματος πρόσβασης στο άσυλο και της προστασίας από την επαναπροώθηση δεν επιδέχονται κανέναν περιορισμό. Κατοχυρώνονται σε υπερνομοθετικής ισχύος κείμενα διεθνούς και ενωσιακού δικαίου που υπερισχύουν κάθε εθνικής διάταξης νόμου, όπως έχει ήδη επισημανθεί από έγκριτα θεσμικά όργανα στην Ελλάδα και διεθνώς, μεταξύ των οποίων ο Συνήγορος του Πολίτη, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, η Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα την παράνομη αυτή νομοθετική ρύθμιση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει επιτακτικά μέτρα για την επιβολή του ενωσιακού δικαίου και την άμεση άρση της παραβίασης, σύμφωνα με τις καταστατικές ευθύνες της.

Οι υπογράφουσες οργανώσεις:

1. Γιατροί Χωρίς Σύνορα – Ελληνικό Τμήμα

2. Διεθνής Αμνηστία

3. Διεθνής Ομοσπονδία για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (FIDH)

4. Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

5. Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία

6. Κέντρο Διοτίμα

7. Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ)

8. Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

9. Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων

10. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)

11. Ίριδα Κέντρο Γυναικών

12. ΚΙΣΑ Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό

13. Κοινότητα Πάπα Ιωάννη 23ου

14. Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

15. Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW)

16. Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών «Μητέρα Τερέζα»

17. Συμβίωση – Σχολή Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου της Ευρώπης

18. Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)

19. Φάρος

20. Action for Women

21. aditus foundation

22. Associazione Ricreativa e Culturale Italiana (ARCI)

23. Association for Legal Studies on Immigration (ASGI)

24. Avocats Sans Frontières France

25. Boat Refugee Foundation

26. Cairo Institute for Human Rights Studies

27. Changemakers Lab

28. Collective Aid

29. Defence for Children International Greece

30. Dynamo International Social Street Workers Network

31. ECHO100PLUS

32. Emantes – International LGBTQIA+ Solidarity

33. EmpowerVan

34. Equal Legal Aid (ELA)

35. Equal Rights Beyond Borders

36. EuroMed Rights

37. European Council on Refugees and Exiles (ECRE)

38. European Lawyers in Lesvos (ELIL)

39. Fenix Humanitarian Legal Aid

40. Fondation pour la Promotion des Droits en Algérie

41. HIAS Ελλάδος

42. The HOME Project

43. Human Rights Association (IHD)

44. Human Rights Legal Project

45. InterEuropean Human Aid Association

46. International Rescue Committee (IRC) Hellas

47. I Have Rights

48. INTERSOS HELLAS

49. Iridia Association – Centre for the Defence of Humans Rights

50. Ithaca Laundry

51. Jesuit Refugee Service (JRS) Europe

52. Jesuit Refugee Service (JRS) Greece

53. Jesuit Refugee Service (JRS) Portugal

54. Legal Centre Lesvos

55. Lighthouse Relief

56. Médecins du Monde International

57. Migrant Voice

58. Mobile Info Team

59. Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)

60. PRAKSIS

61. PRO ASYL

62. Project Armonia

63. Refugees International

64. Refugees Welcome, Denmark

65. Safe Passage International Greece

66. Samos Volunteers

67. Save the Children

68. Second Tree

69. Servicio Jesuita a Migrantes España

70. Terre des hommes Hellas

71. Velos Youth Centre

72. Vouliwatch

Η ανακοίνωση θα παραμείνει ανοιχτή για συνυπογραφές έως την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2025 και ώρα 12.00 Ελλάδος. Στοιχεία επικοινωνίας: Σπύρος-Βλαντ Οικονόμου (s.oikonomou@gcr.gr), Μίνως Μουζουράκης (m.mouzourakis@rsaegean.org).



Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο

www.rsaegean.org