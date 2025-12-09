ΗΡΑΚΛΕΙΟΠολιτικά Κρήτης

Κωνσταντίνος–Εφραίμ Τσαγκατάκης, ο πρώτος εντυποανάπηρος απόφοιτος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ)

Από: Παπουτσάκης

Ημερομηνία:

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) πραγματοποίησε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, την ορκωμοσία του Κωνσταντίνου-Εφραίμ Τσαγκατάκη. Πρόκειται για τον πρώτο εντυποανάπηρο φοιτητή με ολική απώλεια όρασης που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές του, και συγκεκριμένα στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Η Πορεία προς την Ισότιμη Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η επιτυχία του Κωνσταντίνου-Εφραίμ Τσαγκατάκη, από την εισαγωγή του, το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022, έως την ορκωμοσία του, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αποδεικνύει πώς η ισότιμη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να υλοποιηθεί μέσω συστηματικής υποστήριξης.

Ο Κωνσταντίνος–Εφραίμ, εκ γενετής τυφλός, εντάχθηκε αμέσως στο υποστηρικτικό πλαίσιο του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Το ΕΛΜΕΠΑ ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υποστήριξης για την αυτονομία φοιτητών με προβλήματα όρασης, σε συνεργασία με τη Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης

  • Υποστήριξη Βιβλιοθήκης: Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης προχώρησε στην προμήθεια ειδικού λογισμικού και οργάνωσε υπηρεσία υποστήριξης εντυποανάπηρων φοιτητών. Προσέφερε εξειδικευμένες υπηρεσίες, μετατρέποντας το εκπαιδευτικό υλικό σε προσβάσιμες μορφές, παρέχοντας ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό, και υποστηρίζοντας τη μεταγραφή θεμάτων σε μορφή braille και την πρόσβαση στην πλατφόρμα AMELib.
  • Συμβουλευτική & Προσαρμογή: Τα στελέχη του Τμήματος συνεργάστηκαν συστηματικά με τον φοιτητή και την οικογένειά του για την ομαλή προσαρμογή στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις.
  • Εθελοντική & Κοινοτική Δράση: Η άψογη συνεργασία με την Ομάδα Εθελοντών «Παρόντες» και την ακαδημαϊκή κοινότητα συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ουσιαστικής συμπερίληψης και ανεμπόδιστης συμμετοχής.
  • Μετακίνηση: Η Περιφέρεια Κρήτης εξασφάλισε τη δωρεάν μετακίνηση φοιτητών με αναπηρία από και προς το Πανεπιστήμιο, μέσω του Κοινωνικού της Προγράμματος.

Η ορκωμοσία του Κωνσταντίνου-Εφραίμ Τσαγκατάκη αποτελεί έναν σταθμό για το Ίδρυμα, επιβεβαιώνοντας ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι καθημερινή πράξη και όχι απλώς θεωρητική επιδίωξη. Απαιτεί δέσμευση, διεπιστημονική συνεργασία και ανθρώπινη ευαισθησία. Ο απόφοιτος εξέφρασε θερμά ευχαριστήρια στο προσωπικό των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και σε όλους όσους συνέβαλαν στη διαδρομή του, επιβεβαιώνοντας το μήνυμα ότι «κανένας φοιτητής δεν μένει μόνος».

